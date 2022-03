Dreitägige Messe für Gartenbegeisterte in den Emslandhallen

Lingen Die Gartenträume ist ein „Muss“ für erfahrene und neue Gartenliebhaber gleichermaßen. Die dreitägige Messe, die vom 11. bis 13. März in den Emslandhallen in Lingen stattfindet, ist eine der wichtigsten Gartenveranstaltungen in der Region. Es gibt Dekorationsideen zum Mitnehmen, wetterfeste Gartenmöbel und Outdoor-Beleuchtung, Sonnenschutzsysteme, Whirlpools für den Garten, robuste Pavillons, nützliche Gartenwerkzeuge und vieles mehr. Auf der Gartenträume Lingen bietet ein vielfältiger Mix aus Experten ein großes Gartensortiment mit Pflanzen von Bio-Saatgut, über Gemüsejungpflanzen, bis zu winterharten Sukkulenten, Stauden, Kräutern, Gehölzen, Bäumen und anderen botanischen Raritäten.

Die anstehende Gartensaison bringt viele neue Ideen und Trends mit sich. Besonders im Fokus steht in diesem Jahr der Garten als das grüne Wohnzimmer. Die passende Möblierung, praktische Überdachungen und Dekorationselemente werden vorgestellt.

Geöffnet ist die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr. Tickets kosten online sieben und an der Tageskasse acht Euro.

Weitere Infos auf www.gartentraeume.com