Die Steinpfleger bieten Service für Steine, Platten und Fugen

Nordhorn Wer kennt das Problem nicht – Witterungseinflüsse – vor allem im Winter – haben gepflasterten Flächen im eigenen Garten oder Vorgarten stark zugesetzt und lassen die Gestaltung unansehnlich wirken. Das mühevolle Reinigen von Steinen, Platten und auch Fugen ist jedoch nicht nur zeitaufwendig, es ist auch kräfteraubend und oft nicht mit dem optimalen Ergebnis behaftet.

Es geht aber auch anders: Die Steinpfleger mit Sitz an der Lindenallee 12 in Nordhorn haben exakt für diese Problemstellung eine hundertprozentige Lösung. Inhaber Rico Ritter unterstreicht: „Der Sommer ist zu kurz für schmutziges Pflaster – wir sorgen mit professionellem Equipment für lang anhaltende Sauberkeit von Stein und Fuge.“ Ritter beschäftigt neun Mitarbeiter, die sowohl auf Privatgrundstücken wie auch auf gastronomischen Außenbereichen und kommunalen Flächen tätig sind. Der zu reinigende Bereich wird mit einem speziellen, an moderne Saugroboter erinnernden Gerät bearbeitet. Dabei kommt rund 100 Grad Celsius heißes Wasser mit einem Druck von bis zu 350 bar zum Einsatz. Im Anschluss an die Hochdruckreinigung erfolgt eine Desinfektion der entsprechenden Fläche mit einem biologisch abbaubaren Algizid.

Zur Stabilisierung des jeweiligen Pflasters wird es neu verfugt. „Wir haben eigens für diesen Zweck eine Systemfuge entwickelt“, informiert Rico Ritter. Letzter Arbeitsgang der Steinpflege ist die Nano-Imprägnierung der gereinigten und neu verfugten Fläche, die so für mehrere Jahre vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Auf Wunsch bieten die Steinpfleger eine zusätzliche vierjährige „Protect“-Garantie.

Interessenten können sich die Arbeitsweise der Steinpfleger kostenlos zuhause demonstrieren lassen. Zunächst schaut sich ein Mitarbeiter die Flächen an, legt eine Probereinigung – zum Beispiel in einer Ecke – an und erstellt ein Aufmaßblatt inklusive Fotos, das online in das Büro an der Lindenallee gesendet wird. Kurze Zeit später erhält der Kunde ein schriftliches Angebot. „Bis zu diesem Zeitpunkt ist alles kostenfrei und unverbindlich“, unterstreicht Geschäftsführer Rico Ritter, der zur Veranschaulichung des Reinigungsprozesses ein Video am Beispiel einer Auftragsdurchführung erstellen lassen hat. Der informative Clip ist auf der Homepage www.die-steinpfleger.de zu finden.