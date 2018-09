Die Eissporthalle Nordhorn öffnet wieder am 7. September

Nordhorn Die im Nordhorner Sportpark integrierte Eissporthalle Grafschaft Bentheim hat ab 7. September für alle Eislauffreunde aus der Region die Tore wieder geöffnet. Öffentliches Laufen, DISCO on ICE, Eiskunstlaufen, Eishockey, Eisstockschießen oder ein Tag mit der Familie - selbst die Kleinsten haben hier jede Menge Spaß, wenn sie mit praktischen Fahrhilfen in Form von auch lustigen Figuren munter übers Eis gleiten - für alle ist was dabei.

Der Eishockey Club Nordhorn e.V. und der Eislauf-Club Nordhorn bieten mit erfahrenen Trainern professionellen Eissport an und freuen sich über jeden neuen Interessierten von Klein bis Groß. Gruppen- und Schulsport findet jedes Jahr großes Interesse an der Eissporthalle und ist immer wieder gern einen Ausflug wert.

Sie planen eine Feier? Die Eissporthalle kann auch für Firmen- und Familienfeiern, zum Eisstockschießen unter Freunden mit Catering und Gasträumen wie dem VIP-Raum (für bis zu 80 Personen) oder der Pistenbar (für bis zu 100 Personen) und für Kindergeburtstage gebucht werden. Als Betreiber der Eissporthalle bietet die GEE Grafschafter Eissport Event GmbH die Eishalle auch zur Vermietung an. Während der öffentlichen Eislaufzeiten samstags, sonntags und bei DISCO on ICE ist die Pistenbar geöffnet und bietet Pommes, diverse Snacks und Getränke an. DISCO on ICE findet erstmalig wieder am 8. September statt. Am Sportpark ist das Parken übrigens kostenlos. Mehr Infos unter www.eissporthalle-nordhorn.de

Die öffentlichen Eislaufzeiten sind von September bis März: Dienstags und donnerstags 14.30 bis 17 Uhr, mittwochs 14.30 bis 19 Uhr, freitags 14.30 bis 17 Uhr und 20 bis 22 Uhr, samstags 14 bis 17 Uhr und DISCO on ICE 20 bis 23 Uhr, sonntags 14 bis 17 Uhr, montags ist geschlossen. Bei Eishockeyspielen fällt „DISCO on ICE“ aus.