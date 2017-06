Die Columbus-Apotheke hat eine neue Besitzerin

Am 2. Mai wird die Columbus-Apotheke an der Kokemühlenstraße 11 in Nordhorn von Beatrix Wansing übernommen, die auch Inhaberin der Marien-Apotheke an der Osnabrücker Straße 1 in Nordhorn ist. Wie gewohnt können sich die Kundinnen und Kunden auf die breit gefächerte Leistungspalette verlassen. Dazu gehören neben dem Arznei-Verkauf pflegende Kosmetik, Ernährung und alternative Medizin. Die Apotheke ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 18.30 Uhr mittwochs und freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen unter Telefon 05921 721199 oder im Internet auf www.nordhorn-apotheke.de