Der passende Schuh, damit das Laufen ein Vergnügen bleibt

Laufen hat ganzjährig Saison. Egal ob für Hobbyläufer oder Profis: Intersport Matenaar hält für jeden Sportler den Schuh mit der idealen Passform bereit. Mit dem 3-D-Scanner machen die Mitarbeiter ein Bild der Füße des Kunden, um so dessen Besonderheiten und Bedürfnisse zu entdecken und den entsprechenden Schuh zu finden, der ideal für die beliebte Sportart ist. Zusätzlich können die Kunden auf der Teststrecke, den Schuh intensiv testen, um das wichtige Sportgerät am Fuß zu spüren. Wer in den kommenden vier Wochen das Code-Wort „GN-Schaufenster“ beim Einkauf nennt, erhält 25 Prozent Rabatt beim Kauf eines neuen Paars Laufschuhe.

