Der GN-Familientag im Tierpark ist wieder da

Darauf haben viele Grafschafter schon lange gewartet: Nach vier Jahren Pause findet am Sonntag, 25. Juni, im Tierpark Nordhorn der 9. GN-Familientag statt. Von 10 bis 17 Uhr lautet das Motto: „Dschungel - sei der Ranger“. Und so gibt es neben viel Spaß und Unterhaltung an diesem Tag reichlich Spannendes und Lehrreiches im Tierpark zu entdecken.

Zu den Höhepunkten gehört der Auftritt von „herrH“ um 12 Uhr auf dem Vechtehof. „herrH“ kommt mit vielen tierischen Liedern und singt mit den kleinen Besuchern seinen Hit „Raffi, die Giraffe“. Kinder können sich schminken lassen und in ganz unterschiedliche Rollen schlüpfen oder an der Stempelrallye teilnehmen und dabei für einen bestimmten Betrag ein Einkaufserlebnis im Warenhaus Zierleyn gewinnen. Um die Stempel zu erhalten, besuchen die Kinder einige Stationen, wo sie die Einträge erhalten, wenn sie kleine Aufgaben erledigen. Im Rahmen der Fotoaktion lassen sich ganze Familien oder nur die Kinder ablichten. Die Fotos werden dann vor Ort direkt auf ein Souvenir gedruckt und sind so eine schöne Erinnerung an einen erlebnisreichen Tag.

GN-Card-Inhaber erhalten wie gewohnt 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt und 20 Prozent im Zoo-Shop sowie einen Verzehrgutschein für ein Kalt- oder Heißgetränk, eine Waffel oder ein Eis.

Weitere Infos auf www.gn-online.de