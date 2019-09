Dentallabor CREADENT: Modern, Digital und Innovativ

Nordhorn Das Dentallabor CREADENT Zahntechnik GmbH wurde am 1. Oktober 1994 gegründet und feiert nun sein 25. Betriebsjubiläum. Die beiden Gründer, Zahntechnikermeister Ulrich Meyer und Friedhelm Hessel, haben von Anfang an die Zufriedenheit ihrer Kunden in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt. Seit Januar 2017 führt, nach dem Ausscheiden von Friedhelm Hessel, Ulrich Meyer gemeinsam mit Zahntechnikermeister Viktor Rudi das zahntechnische Unternehmen in Nordhorn.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass mit Viktor Rudi ein junger, kompetenter und ambitionierter Meister ins Team gekommen und somit die Nachfolgefrage des Labors geklärt ist“, freut sich Ulrich Meyer. Das Laborteam mit 14 Mitarbeitern ist besonders qualifiziert auf reibungslose Laborabläufe und stellt sich flexibel auf besondere Herausforderungen bei der Zahnersatzherstellung ein. Neue Technologien machten die Erweiterung des Labors notwendig, sodass im Jahr 2000 ein Neubau in Nordhorn im Döppers Esch 9 entstand.

„Oberste Priorität haben die Wünsche des Patienten, die wir in Abstimmung mit den behandelnden Zahnärzten, sicherstellen wollen. Das ist unser Anspruch“, so der Firmenchef. Mit CAD/CAM Technologie wird bei CREADENT Zahnersatz auf höchstem Niveau hergestellt. Dazu werden die Mitarbeiter ständig fort- und weitergebildet.

Selbstverständlich gehörte auch die eigene Ausbildung der Gesellen im Zahntechniker-Handwerk von Anfang an dazu. „Gut ausgebildeter Nachwuchs und qualifizierte Fachkräfte gewährleisten unseren Zahnarztkunden und deren Patienten die hohen Ansprüche an Qualität und Sicherheit“, berichten die beiden Meister stolz.

Das CREADENT-Team deckt für die Patienten das gesamte Spektrum der modernen Zahntechnik ab, von der einfachen Reparatur einer Zahnprothese bis hin zur Umsetzung komplizierter Zahnersatzversorgungen, eben modern, digital und innovativ. Weitere Informationen: www.creadent-noh.de/