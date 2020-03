DEKRA ist jetzt auch in Schüttorf

Schüttorf Die international führende Sachverständigenorganisation DEKRA hat in Schüttorf eine neue Fahrzeug-Prüfstation eröffnet. „Damit bieten wir unseren Kunden in der Region ein optimales, hoch modernes Umfeld für unsere automobilen Dienstleistungen“, sagt Frank Brüggemann, Leiter der Abteilung Prüfwesen der DEKRA-Niederlassung Meppen, zu der die Station in Schüttorf gehört.

Die neue Station steht auf dem Gelände von Menzel Automobile in der Euregiostraße 5, direkt an der Anschlussstelle Schüttorf-Nord an der A30. Herzstück der Station ist die Prüfhalle. „Hier haben wir ideale Bedingungen für die Prüfung von Pkw und Motorrädern, von Transportern, Anhängern, Wohnmobilen und Wohnwagen“, berichtet der Abteilungsleiter.

In der neuen Station führen die DEKRA-Experten jederzeit zu den Öffnungszeiten die regelmäßige Hauptuntersuchung durch. Nach Terminvereinbarung werden auch andere Dienstleistungen wie Schadengutachten und Fahrzeug-Bewertungen, Oldtimer-Gutachten oder die Gasprüfung von Wohnmobilen angeboten. Außerdem sind die Sachverständigen in zahlreichen Werkstätten in der Region unterwegs, um die Hauptuntersuchung durchzuführen.

„DEKRA steht seit mehr als 90 Jahren für Verkehrssicherheit und Kompetenz rund ums Automobil – doch wir prüfen mehr, als viele denken, gerade im Bereich Industrie, Bau und Immobilien“, sagt Abteilungsleiter Brüggemann. „Heute sind wir eine global aufgestellte Expertenorganisation, leben aber seit eh und je von unserer Kundennähe vor Ort in den Regionen. Diese Kundennähe wollen wir mit unserer neuen Station in Schüttorf weiter stärken.“

Die neue DEKRA Prüfstation ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Weitere Infos auf www.dekra.de/meppen