DA Das Autohaus neu in Nordhorn

Nachdem Dieter Hahne nach fast 21 Jahren sein Autohaus am Sandhook 40 in Nordhorn geschlossen hat, gibt es nun an gleicher Stelle „DA Das Autohaus GmbH“. Die Betreiber Michael Muest (Geschäftsführer) und Hussein Sirhan (Werkstattmeister und Servicetechniker) haben sich dort bereits am 1. November 2019 selbstständig gemacht.

„DA Das Autohaus GmbH“ hat sich auf den Verkauf und den Werkstattservice von Mercedes-Benz-Pkw sowie Nutzfahrzeuge spezialisiert. Das neue Autohaus bietet den Mercedes-Benz-Service mit digitalem Ausdruck an.

Michael Muest wie auch Hussein Sirhan können auf eine jahrelange Berufserfahrung im KFZ-Handel, speziell Mercedes Benz, zurückgreifen. Eine große Eröffnungsfeier ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen.

Nähere Informationen: www.das-autohaus.com