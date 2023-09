Coevorden feiert den „Tag der Deutschen Einheit“

Sobald man das Stadtzentrum von Coevorden betritt, hat man das Gefühl, in einer besonderen Stadt angekommen zu sein. Teile des historischen Stadtkerns von Coevorden sind noch gut intakt und versetzen die Besucherinnen und Besucher in eine andere Zeit. Neben dem Schloss Coevorden wurde kürzlich ein schöner Schlossgarten angelegt, der ebenfalls einen Besuch wert ist. Nicht zu vergessen das Stedelijk Museum und das schöne Stadtzentrum mit seinen zahlreichen Geschäften und Restaurants.

In dieser schönen Umgebung des Stadtzentrums organisiert das Centermanagement von Coevorden eine neue Veranstaltung, den Deutsch-Niederländischen Tag. Es wird ein Tag voller Geschichte, Atmosphäre und Erlebnisse sein.

Am 3. Oktober wird in Deutschland der „Tag der Deutschen Einheit“ gefeiert. Dies ist ein offizieller Feiertag, an dem die Geschäfte und Unternehmen geschlossen sind, aber nicht in Coevorden, wo dieser Tag groß gefeiert wird. Edwin Boomstra, der Innenstadtmanager von Coevorden, ist zuversichtlich, dass der Aktivitätsausschuss ein schönes Programm zusammengestellt habe und dass der Tag der Deutschen Einheit zu einer jährlichen Veranstaltung in Coevorden gemacht werden solle. „Coevorden ist eine wunderschöne historische Stadt, die so viel Schönes zu bieten hat, und darauf sind wir stolz und möchten dies auch zeigen“, sagt der Manager.

Der Tag beginnt um 10 Uhr im schönen Schlossgarten auf der Waisenhauswiese. Die Eröffnung wird von Bürgermeister Renze Bergsma aus Coevorden und demBürgermeister von Emlichheim, Jan-Arne Helweg, vorgenommen.

Auf dem Programm stehen ein großer Jahrmarkt mit mehr als 100 Ständen im Zentrum von Coevorden, die Präsentation alter Traktoren und niederländischer Traditionen (Olliebollenkraam, Suikerspin, Olliebollen und vieles mehr), ein Markt für altes Handwerk, Musik und Geselligkeit (unter anderem mit dem Shantykoor Oosterstorm), Kreuzfahrten durch die Grachten von Coevorden und vieles mehr.

Wer nach Coevorden fahren und länger als zwei Stunden parken möchte, kann das am besten im Parkhaus „De Pampert“ tun. Dieses Parkhaus neben dem Schwimmbad „De Swaneburg“ hat über zweihundert Plätze. Es liegt nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt und ist den ganzen Tag über kostenlos nutzbar. Es gibt auch Parkplätze über dem Einkaufszentrum „De Gansehof“, dem „EDS Plein“ und noch manche mehr.

Im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Coevorden und Nordhorn fährt die „Niedersachsenlinie“ für die breite Öffentlichkeit am 3. Oktober während der Veranstaltung zweimal hin und zurück von Nordhorn nach Coevorden. Während der Fahrt hält der Zug in den benachbarten Städten. Unter anderem in Emlichheim und Laarwald, wo der letzte Personenzug in Richtung Coevorden vor 50 Jahren vorbeifuhr.

Bürgermeister Thomas Berling Nordhorn und Renze Bergsma Coevorden sind beide große Befürworter der niedersächsischen Bahnlinie und bemühen sich um die Unterstützung für den offiziellen Anschluss der Strecke an das niederländische Schienennetz im Jahr 2025, wodurch sowohl die Niederlande als auch Deutschland besser miteinander verbunden werden. In der Folge soll der Zug in Zukunft bis nach Groningen verlängert werden.

Der Zug fährt auf den Gleisen der Bentheimer Eisenbahn. Die deutschen Gäste kommen an der Endstation, dem Containerterminal der Bentheimer Eisenbahn, an und werden dann mit einem kleineren Zug ins Stadtzentrum transportiert. Folgende Zeiten sind vorgesehen: Nordhorn (Abfahrt 8.42 Uhr) - Coevorden (Ankunft 9.24 Uhr), Coevorden (Abfahrt 10.30 Uhr) - Nordhorn (Ankunft 11.12 Uhr), Nordhorn (Abfahrt 14.06 Uhr) - Coevorden (Ankunft 14.48 Uhr), Coevorden (Abfahrt 15.11 Uhr) - Nordhorn (Ankunft 15.53 Uhr). Der Zug hält an den folgenden Bahnhöfen: Laarwald, Emlichheim, Esche, Veldhausen und Neuenhaus.