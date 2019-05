Coach Renate Albrecht berät: „Klare Kommunikation ist wichtig“

Nordhorn Renate Albrecht bietet in ihrer Praxis in der Lingener Straße 7 unter anderem Psychotherapie, Coaching und Mediation an. So beschreibt sie ihre Arbeit:

„In meinem Leben ist Kommunikation und das Verständnis um das Verstehen der Menschen untereinander sehr wichtig, denn Verständnislosigkeit ist meistens ein Kommunikationsproblem. Eine gute und klare Kommunikation ist für die Vermeidung von Missverständnissen unverzichtbar. Dazu kommt Wertschätzung, ein elementares Fundament jeder guten Kommunikation.

Wir Menschen sind in erster Linie lobes- und liebesbedürftige Wesen und möchten wahrgenommen und in unserer Ganzheit gesehen und geachtet werden. Für mich und meine Arbeit sind das die Grundlagen für ein gelingendes Miteinander, sowohl in der persönlichen Entwicklung von Menschen durch Veränderungsprozesse oder in Coachings und Mediationen auf der privaten als auch auf Unternehmensebene.“ Näheres auf ihrer Webseite: albrecht-nordhorn.de/