Club Abend im Media Markt stößt auf großes Interesse

gn Nordhorn. Der Media Markt Nordhorn feierte seinen 5. Club Abend – und viele kamen. Hunderte von Mitgliedern und viele weitere Interessierte ließen sich das Event am vorigen Donnerstag nicht entgehen. Schon draußen vor dem Eingang erwartete sie der Media Markt Virtual Reality Truck. Das 18 Meter lange imposante Fahrzeug mit ausfahrbarer Show-Bühne, Showroom im Innern und Gaming-Zone am Heck lud dazu ein, mit den neuesten VR-Systemen in die Welt der virtuellen Realität einzutauchen. Wer wollte, konnte durch fantastische Welten fliegen und mit magischen Wesen in 3D-Games und 360-Grad-Videos spielen. Viel Spaß hatte so mancher auch dabei, auf einem vibrierenden Fahrzeugsitz Autorennen zu fahren und sich dabei zu fühlen wie in einem echten Rennwagen. Realistischer geht es kaum.

Drinnen genossen die Kunden in netter Atmosphäre, bei einem kühlen Getränk und leckeren Speisen das gesamte Sortiment mit allen Neuheiten. Es wurde live gekocht.

Als besonderes Highlight präsentierte der Media Markt die Handballmannschaft der HSG Nordhorn-Lingen. Das gesamte Team und der Trainerstab gaben sich nach dem abendlichen Training ein Stelldichein. Sie gaben Autogramme, beantworteten Fragen von Besuchern, luden zum Siebenmeter-Werfen ein und spielten ein Fifa-Turnier auf der PlayStation. Zu gewinnen gab es fünf mal zwei VIP-Tickets für das Heimspiel der HSG gegen Bad Schwartau am 10. November im Euregium. Die Gewinner dürfen an der Taktik-Mannschaftsbesprechung in der HSG-Kabine teilnehmen.

„Für unsere Mitarbeiter ist der Club Abend ein Highlight des Jahres, um mit den Kunden ins Gespräch zu kommen“, so Verkaufsleiter Andreas Aldekamp. Die Club-Mitglieder konnten an diesem Abend beim Einkaufen wieder sparen.

Weitere Informationen: www.mediamarkt.de

Die Gewinner der VIP-Karten für das HSG-Heimspiel gegen Bad Schwartau, des PlayStation-Turniers und des Sieben-Meter-Werfens mit Geschäftsführer Matthias Schäper (im Bild links), Verkaufsleiter Andreas Aldekamp (rechts) und HSG-Spieler Jens Wiese (Zweiter von rechts). Foto: J. Lüken

Ein Anziehungspunkt war der Virtual Reality Truck.

Media-Markt-Mitarbeiter führten neue Produkte vor.