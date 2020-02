CK Architektur – neues Architekturbüro in Nordhorn

Nordhorn Claudia Kieft ist seit zwölf Jahren im Angestelltenverhältnis in verschiedenen Büros tätig gewesen. Durch diese Erfahrungen und durch die ebenfalls vorab absolvierte Lehre als Technische Zeichnerin kann sie ein breites Spektrum an Aufgaben abwickeln.

Ihr Tätigkeitsfeld umfasst sowohl private wie gewerbliche Projekte in allen planerischen Leistungsphasen (HOAI 1-5). Frau Kieft hierzu: „Gerne nehme ich auch schwierige Aufgaben an und freue mich auf neue Herausforderungen! Auch Bauherren kleinerer Projekte, wie zum Beispiel Umbauten, Innenausbauten oder Möbelplanungen, können sich gern an mich wenden.“

Zum „Tag des offenen Büros“ am 14. Februar 2020 ab 14 Uhr lädt Frau Kieft herzlich alle Interessenten zum Vorbeikommen und Kennenlernen ein!

Weitere Informationen unter www.ck-architektur.de und auf Facebook www.facebook.com/pg/CK-Architektur-106253134226684/posts/?ref=page_internal.