CENTURY 21: Im stark veränderten Immobilienmarkt erfolgreich

Die Vermittlung von Immobilien noch besser machen - dafür stehen Kerstin, Björn und Yannic Altenhöner von CENTURY 21 Altenhöner Immobilien seit vielen Jahren. Diesen Trend setzen die erfahrenen Immobilienmakler in den Zeiten, in denen die Rahmenbedingungen auf dem Immobilienmarkt für die Verkäufer schwieriger geworden sind, konsequent fort. Seit 2016 gehört Altenhöner Immobilien zu den besten Maklern nach verkauften Einheiten. In 2022 war das Familienunternehmen erfolgreicher als im Vorjahr.

Neben ihren Büros in Bad Bentheim und Nordhorn unterhält Altenhöner Immobilien eine Niederlassung in Schüttorf. Das Büro in Nordhorn am Stadthafen leitet Yannic Altenhöner, für den Standort Schüttorf, Markt 19, ist Daniel Hempen zuständig. Beide sind selbstständige Makler.

„Wir möchten einerseits den Verkäufern mehr Interessenten vermitteln können“, erklären die beiden. Andererseits wollten sie die große Nachfrage bedienen. Bei der Vermittlung von Immobilien setzen die beiden Experten auf innovative Technologien sowie Social Media.

