Büter belohnt erfolgreiche Tischtennisdamen

Eine tolle Leistung haben die Tischtennisdamen des SV Hoogstede in dieser Saison gezeigt. Eine Mannschaft ist in die Landesliga aufgestiegen, eine weitere in die Verbandsliga. Vor Kurzem konnten sie sich auch noch über eine schöne Belohnung freuen. Aus der Hand von Bauunternehmer Gerrit Büter erhielten sie VIP-Karten für ein Konzert des Musikers Mark Forster. Foto: privatNähere Informatioen: www.bueter-bau.de

