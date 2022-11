Bürgerhilfe: Wohlfühloase für Senioren mitten in Dalum

Die Bürgerhilfe hat ihren Erweiterungsbau des Wohn- und Pflegezentrums „Am Park“ in Geeste-Dalum an der Lingener Straße 9 abgeschlossen. Am 1. Juli 2021 wurde mit der Baumaßnahme begonnen und sie wurde wie geplant im November 2022 abgeschlossen. Am Freitag, 2. Dezember, um 11 Uhr findet die offizielle Schlüsselübergabe und Einweihung der neuen Pflegewohnanlage mit geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung statt. Die Öffentlichkeit kann sich am Samstag, 3. Dezember, von 10 bis 17 Uhr im Rahmen eines Tages der offenen Tür ein Bild von der neuen Wohn- und Pflegeeinrichtung machen.

Das Architekturbüro CK Architektur GmbH hat in Zusammenarbeit mit dem Bauleitungsbüro Bauen und Projektleitung Exeler GmbH das Gebäude entworfen und die Baumaßnahme bis zur Fertigstellung begleitet.

Den Blickfang des Gebäudes bildet das Atrium, das durch das Glasdach lichtdurchflutet ist und für die Bewohner eine Wohlfühloase darstellt. Dort kann man allzeit wetterunabhängig im Grünen sitzen. Kleine Bereiche innerhalb der Grünanlage dienen den Senioren als Treffpunkt und Kommunikationsmöglichkeit. Dieses ist eine Besonderheit der Gebäude der Bürgerhilfe und ein typisches Aushängeschild derer Wohn- und Pflegeeinrichtungen. Im Atrium ist ein Platz der Besinnung eingerichtet, in der wöchentliche Andachten von verschiedenen Konfessionen, egal ob katholisch oder evangelisch, abgehalten werden.

Die Wohnungen, die flexibel änderbar sind, unterteilen sich grundsätzlich in drei Varianten. Die Größen sind circa 26, 39 oder 53 Quadratmeter (ohne Berücksichtigung der Außenwohnbereiche). Sowohl für alleinlebende Personen, wie auch für Paare, ist das Angebot vielseitig aufgestellt. Die Bewohner können sich allesamt selbstständig versorgen. Ebenfalls ist es möglich, je nach Bedarf, die Pflegeangebote der Bürgerhilfe dazu in Anspruch zu nehmen.

Energetisch befindet sich das Gebäude mit der Klassifizierung kfW 55 auf einem sehr guten Standard. Die Heiztechnik mit einer Hybridanlage ist ebenfalls ideal den heutigen Bedürfnissen eines Gebäudes angepasst. Die Versorgung kann über Erdwärme, wie auch im Spitzenlastfall über Gas sichergestellt werden.

Gestalterisch ist das Gebäude sowohl von der Außenfassade, wie auch von der Dacheindeckung und Materialien an den Bestand abgestimmt, um hier eine homogene Ansicht zu erzielen. Die Formensprache des Pultdachs ist ebenfalls vom Bestand übernommen.

Als Besonderheit ist bei dem Erweiterungsbau die denkmalgeschützte Ilexhecke zu erwähnen. Sie verläuft hinter dem Gebäude und ist im Zuge der Bebauungsplan-Erweiterung exakt eingemessen worden. Um einen entsprechenden Sicherheitsabstand zu wahren, ist das Gebäude entsprechend mit einem rückwärtigen Versatz versehen, der den Entwurf maßgeblich geprägt hat.

Bei der Planung der Außenanlagen wurde darauf geachtet, dass der vorhandene Parkbestand wieder aufgebaut wurde. Dort ist seinerzeit eine runde Anlagengestaltung als Geschenk einer Anwohnerin angelegt worden. Ebenso wurde eine Stellplatzanlage für Bewohner, Mitarbeiter und Besucher errichtet. Hierbei wurde ebenfalls sensibel auf die angrenzenden Bäume Rücksicht genommen.

Umgeben von Lebensmittelmärkten, Bäckereien, dem Elektrofachgeschäft Cosse und dem Gasthof Aepken liegt der Erweiterungsbau im Zentrum von Geeste-Dalum. Gegenüber des Erweiterungsbaus liegt die Kirche Christus König unweit vom Rathaus entfernt. Auch die Marien-Apotheke, das Blumenfachgeschäft Gels, die Sparkasse Emsland und die Emsländische Volksbank liegen in Fußnähe. Somit entsteht die Möglichkeit für die Senioren und Seniorinnen ein Leben „mittendrin“ zu führen.

Weitere Infos auf www.buergerhilfe.org