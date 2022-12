Braus Lift and Care Systems an neuem Standort in Klausheide

Nach einer Bauzeit von zehn Monaten eröffnet das Grafschafter Familienunternehmen Braus Lift and Care Systems seinen neuen Firmenstandort im Gewerbegebiet Nordhorn Klausheide.

Ein großes Lager, offene Arbeitsbereiche und ein modernes Arbeitsumfeld – dies waren die Ansprüche, die der Neubau des Unternehmens erfüllen sollte, ohne dass dabei die alten Werte vergessen werden. „Unser neues Gebäude ist ein weiterer Schritt in der Überarbeitung der Unternehmensorganisation. Wir sind ein modernes Unternehmen mit einem jungen und erfolgshungrigen Team und das spiegelt sich auch im Gebäude wider. Wir möchten, dass sich jedes Teammitglied als wesentlicher Teil des großen Ganzen sieht“, sagt Geschäftsführerin Katharina Brunnert.

Hierzu wurde nicht nur in das Gebäude, sondern auch in neue Arbeitsplätze investiert. „Wir wollen für unsere Kunden einen maximalen Qualitätsstandard bieten. Dazu gehören die professionelle Arbeitsweise, schnelle Reaktionszeiten und eine hohe Kundenzufriedenheit“, ergänzte Brunnert. Insbesondere in der Treppenliftsparte kommen nun die Kunden ins Unternehmen und können vor Ort den ersten Kontakt zum Berater aufnehmen. Ein Angebot, das bei Kunden und Mitarbeitern sehr gut ankommt.

Zum Abschluss des Jahres wünscht das Unternehmen Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins neue Jahr.

Nähere Informationen: www.braus-gmbh.de