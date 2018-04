Bon Café wird Event- und Erlebnis-Gastronomie

gn Nordhorn. Das Bon Café an der Hagenstraße 36 in Nordhorn stellt sich komplett neu auf. Pünktlich zum Holschenmarkt soll nach dem Umbau der Schwerpunkt auf Erlebnis-Gastronomie liegen. Es wird die erste Erlebnisgastronomie in Nordhorn, die besondere Events wie Krimidinner, Cocktailkurse und viele weitere mehr an bestimmten Öffnungstagen anbietet.

Aufgrund des hohen Bedarfs an Räumlichkeiten für geschlossene Gesellschaften (10 bis 45 Personen) zu Anlässen wie Geburtstagen und Hochzeiten wird die neue Eventlocation ebenfalls für Festlichkeiten wie Geburtstagsbrunch, Frühschoppen, Kaffee- und Kuchen-Tafeln und andere Festlichkeiten genutzt. Für größere Gesellschaften (bis zu 120 Personen) steht die benachbarte Havanna-Bar zur Verfügung.

Zudem soll die bestehende Eventplanung außer Haus weiter ausgebaut werden und somit ein fester Ansprechpartner für Firmen und Privatpersonen sein für bestimmte Anlässe wie Jubiläumsfeiern und Sommerfeste. Diesbezüglich begleitet das zukünftige Bon Café Events die Gäste von der ersten Idee bis zur professionellen Durchführung.

Natürlich ist das Bon Café Events weiterhin auf Veranstaltungstagen in der Innenstadt wie zum Beispiel Holschenmarkt, Goldener Oktober und Weihnachtsmarkt für die Gäste da. Speziell für Weihnachten können sich die Gäste noch auf eine Überraschung freuen.

Nähere Informationen: www.boncafe-nordhorn.de