BMN ist bester Baustoffhändler für Renovierung und Neubau

Coevorden Das Unternehmen BMN Bouwmaterialen will der beste Baustoffhändler für seine Kunden sein. Dieses Ziel erreicht es mit vier starken Versprechen: dem besten Service, dem richtigen Lagerbestand, der flexiblen Logistik und der professionellen Beratung. „Wenn Sie erleben wollen, wie wir unsere Versprechen einlösen, besuchen Sie unsere Filialen in Coevorden, Emmen und Ter Apel“, sagt Manager Berry Mantingh. Diese Niederlassungen verfügen über einen umfangreichen Bestand an Baumaterialien und das alles zu Großhandelspreisen. Die BMN-Niederlassung in Coevorden (ehemals Nijhuis-Baustoffe) befindet sich auf der anderen Seite der Grenze in der Nähe von Laar/Emlichheim und ist immer gut erreichbar.

„Gerne helfen wir Ihnen bei der Errichtung Ihrer Gebäude mit unserem Fachpersonal. Ob Renovierung oder Neubau, wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. BMN Bouwstoffen Coevorden ist auch die richtige Adresse, wenn Sie Ihre alten Dachfenster ersetzen oder Material für Dammung und Isolation brauchen“, erklärt Berry Mantingh. BMN Coevorden, Einsteinweg 5, 7741 KP, Coevorden. Telefon 0031 524 516731 E-Mail: coevorden@bmn.nl