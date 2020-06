BMN Coevorden: Bauen mit den besten Materialien

Coevorden Seit einigen Monaten hat die Firma BMN Bouwmaterialen Coevorden einen neuen Vertreter für Ost-Drenthe und Deutschland. Sein Name ist Donny Slagter. Er beantwortet den Kunden gerne all Fragen zum Thema Baumaterialien. Donny Slagter arbeitet in der Niederlassung Coevorden, 500 Meter hinter dem Grenzübergang Emlichheim/Twist.

Der neue Mitarbeiter hat seine Erfahrungen in verschiedenen Niederlassungen von BMN erworben. Er sieht es als seine Herausforderung an, Bauunternehmen, Handwerker oder Hobby-Handwerker zu beraten und zu unterstützen. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Neubau, An-oder Umbau handelt.

Die BMN-Niederlassung befindet sich am Einsteinweg5 in 7741 KP Coevorden. Dort können Kunden ihre Baumaterialien abholen. Die Firma liefert selbstverständlich auch zu den Kunden nach Hause.

Zu erreichen ist die Firma per E-Mail: coevorden@bmn.nl oder telefonisch unter 0031 524516713. „Wir helfen Ihnen gerne weiter oder verbinden Sie direkt mit Herrn Slagter“, so das Unternehmen in Coevorden. Dessen Motto lautet: „Bauen mit den besten Materialien. Machen wir!“