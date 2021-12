Bestattungshaus Niemeyer hilft bei Vollmacht oder Verfügung

Nordhorn Wer rechtzeitig seinen Willen äußert, bevor es nicht mehr möglich ist, entlastet Angehörige im Trauerfall und hat die Gewissheit, dass alles in seinem Sinne organisiert wird. Das Grafschafter Bestattungshaus Niemeyer bietet eine kompetente Vorsorgeberatung an, gern im persönlichen Gespräch. Interessierte können sich aber im Vorfeld auf der Webseite informieren. In einer Bestattungsvorsorgevereinbarung können alle Wünsche festgeschrieben werden. Neben einer solchen Vereinbarung ist es empfehlenswert, sich mit weiteren Vollmachten und Verfügungen auseinanderzusetzen. Diese ersetzen keine Vorsorgevereinbarung, sondern sind eine Ergänzung. Interessierte finden auf der Niemeyer-Webseite einen kostenfreien Konfigurator, der ihnen helfen kann, eine solche Vollmacht oder Verfügung zu erstellen.

Konkret geht es um die

Betreuungsverfügung, die für den Fall der Betreuungsbedürftigkeit Vorsorge treffen soll,

Patientenverfügung, die den Willen eines Patienten dokumentiert für den Fall, dass er sich nicht mehr äußern kann, und die

Vorsorgevollmacht, die einer Vertrauensperson für bestimmte Bereiche oder auch umfassend eine Vertretungsmöglichkeit erteilt.

Die Informationen sollen einen ersten Überblick vermitteln. Eine Rechtsberatung können sie nicht ersetzen.