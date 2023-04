Bestattungen Mikulla: Sensibler Begleiter im Trauerfall

Die Philosophie der Familie Mikulla ist es seit jeher, Tod, Trauer, Abschied und Beerdigung ganzheitlich zu betrachten und Angehörige und Freunde sehr umfassend zu entlasten und zu begleiten.

Bis heute lebt das Unternehmen diese besondere Kultur des Abschieds in der Grafschaft Bentheim und darüber hinaus. Sie selbst erfahren es als Bereicherung, jeden Menschen mit seiner jeweils eigenen Art der Trauer anzunehmen. Menschen, die seit Generationen in der Grafschaft leben, ebenso wie all diejenigen, die von überall aus der Welt in unsere Region gekommen sind. Zur Unternehmenskultur des Abschieds gehört es, den Menschen in einer Zeit der Verunsicherung Halt und Struktur zu geben – und ihnen Wege zu zeigen, sich persönlich in die Gestaltung des Abschieds einzubringen.

Als Meisterbetrieb und ROMPC-Trauerbegleiter rückt das Unternehmen die Themen zur Kultur des Abschieds durch Vorträge in Schulen, bei der VHS, mit Friedhofsbegehungen oder Informationsabende in den Blickpunkt.

Zudem bietet das Unternehmen zur eigenen Trauerhalle und Verabschiedungsräumen ein großzügiges Familienzimmer mit besonderem Schließsystem, zu dem die Angehörigen jederzeit Zugang haben, um sich vom Verstorbenen zu verabschieden.

Weitere Informationen unter www.mikulla-bestattungen.de