Bestattungen Gommer: Wenn der Mensch den Menschen braucht

Veldhausen Das in der Edelweißstraße 21 ansässige Bestattungsinstitut Gommer ist für die Zukunft gerüstet. Inhaber Joachim Gommer weiß, dass sein Sohn Jano das Unternehmen weiterführen wird. Jano hat die Prüfung zum Bestattermeister abgelegt. Gommer ist mit Filialen an der Veldhausener Straße 6 in Neuenhaus und an der Hauptstraße 93 in Hoogstede vertreten.

Joachim Gommer ist im Trauerfall für die Angehörigen Berater und Helfer zugleich. Er kümmert sich um Erd-, Feuer- oder Seebestattungen und die Erledigung sämtlicher Formalitäten. Mit den Betroffenen formuliert er die Texte für Trauerbriefe, Karten und Zeitungsanzeigen. Das Beerdigungsinstitut Gommer bietet auch individuelle Vorsorgeverträge an, mit denen schon zu Lebzeiten den Wünschen des Kunden entsprechend für den Todesfall alles vorab geregelt und festgelegt wird.

Das Beerdigungsinstitut Gommer ist Partner der Treuhand AG und Partner der Deutschen Bestattungskultur e.V.