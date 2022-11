Berufsinfoabende bei bekuplast in Ringe

„Wir suchen die Andersdenker, die Teamfähigen und die Kreativen. Wir suchen junge Menschen, die mehr wollen und einen Blick über den Rand der Box hinaus werfen“, heißt es auf der Website der Firma bekuplast über die Ausbildung im Unternehmen. bekuplast ist einer der führenden Hersteller von Mehrwegtransportverpackungen.

Die Auszubildenden Lisa und Lena freuen sich auf den gemeinsamen Abend. Foto: bekuplast

Für das kommende Ausbildungsjahr werden noch Auszubildende in den Berufen Industriekaufleute, Verfahrensmechaniker/in, Werkzeugmechaniker/in und Fachkraft für Lagerlogistik gesucht. Interessenten und deren Eltern bietet die Firma nun am 29. und 30. November erstmals die Möglichkeit, sich an einem Infoabend direkt das Unternehmen im Rahmen einer Betriebsführung anzuschauen.

© Andre Jeurink Die Auszubildenden zum Verfahrensmechaniker lernen, wie sie Werkzeuge für die Maschinen umbauen. Foto:Jeurink

Die Ausbilder sind vor Ort und beantworten bei einem Abendessen alle Fragen zu den Berufen, der Arbeit aber auch zum Betriebsklima.

Der Infoabend dient einer grundsätzlichen Orientierung. Auch Fragen zu Praktika oder zur Ausbildung in den weiteren Berufen werden beantwortet.

© Andre Jeurink Angehende Fachkräfte für Lagerlogistik sind auch schon einmal mit dem Gabelstapler unterwegs. Foto: Jeurink

Anmeldungen bis zum 24. November per E-Mail an L.Hindriks@bekuplast.com oder per Telefon unter 05944 933344.

Weitere Infos auf www.thinkoutsidethebox.work