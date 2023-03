Berrytones treten in der Alten Weberei in Nordhorn auf

„From Russia with love“, „Diamonds are forever“, „Goldfinger“, „A view to a kill“ – schon die Namen dieser Titel erzeugen in Nullkommanichts das bekannte James-Bond-Feeling aus Spannung, Coolness und Weltläufigkeit, die die Filme rund um den Agenten mit der Lizenz zum Töten auszeichnen.

Dieses Feeling wollen die „Berrytones“ bei ihrem kommenden Auftritt am 22. April, 19 Uhr, in der Alten Weberei in Nordhorn auf die Bühne zaubern.

Als Landsmann von James Bond bringt Dirigent Andrew Berryman das passende britische Flair gleich mit von der Insel. Und was darf bei einem James-Bond-Film auf gar keinen Fall fehlen? Richtig: Ohne Bond-Girl geht es nicht. Derer werden gleich drei mit dabei sein: Chananja Schulz, Frontsängerin und „Geheimwaffe“ als Stammbesetzung, wird dieses Mal unterstützt von der in Lingen lebenden Sängerin Susan Albers, die als Frontsängerin der Big Band der Bundeswehr sozusagen „waffenerprobt“ ist, ebenso wie die feurige Kölner Sängerin Karo Fruhner.

