Berrytones spielen Melodien der Legenden des Bigband-Sounds

Nordhorn Nach den vergangenen Konzerten mit Kompositionen und Arrangements internationaler Stars aus der Swing- und Jazzmusik wendet sich die Berrytones Bigband aktuell ihrem neuen Projekt zu. Im Mittelpunkt des nächsten Themenkonzertes stehen Deutsche Bigband-Legenden. Davon gibt es wahrlich genug! Wer erinnert sich nicht noch gern an die Orchester Max Greger, Hugo Strasser oder Günter Noris mit ihrer erfrischenden, leichten Unterhaltungsmusik, die noch heute viele Musikfans aus dieser Generation nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Tanzen animiert. Oder an den „Partykönig“ James Last, dessen unvergessener Sound um die ganze Welt gegangen ist. Aber auch in der Swing- und Jazzszene hat Deutschland große Musiker hervorgebracht wie den Jazzgitarristen Peter Herbolzheimer, dessen spezielle Arrangements für jede Band immer wieder eine große Herausforderung darstellen. Und dann sind da noch die unvergesslichen Gesangskünstler wie Udo Jürgens oder Roger Cicero, die ihren Erfolg auch ihren hervorragenden Begleitorchestern verdanken.

Einen Mix aus bekannten Titeln all dieser und weiterer Bandgrößen aus dem deutschsprachigen Raum präsentiert die Berrytones Bigband am Sonntag, 15. Mai, im Konzert- und Theatersaal in Nordhorn. Dies verspricht ein tolles Konzert mit Musik unterschiedlicher Genres zu werden.

Tickets gibt es unter www.gn-ticket.de