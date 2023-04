Bentheimer Straße 35: Stadtnahes wohnen im modernen Neubau

„Unser Schwerpunkt liegt auf ganzheitlichen Baulösungen im Bereich der Mehrfamilienhäuser, die zusätzlich einzelne Gewerbeeinheiten umfassen können. Wir erfüllen hohe Erwartungen an Form, Funktionalität und Komfort. Dies beinhaltet auch zeitgemäße Themen wie den Schall- und Wärmeschutz, barrierefreies Wohnen und Energieeffizienz.“ Diesen Anspruch hat die H2T-Baugesellschaft mbH & Co. KG für sich selbst formuliert. Aktuelles Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung dieser Ziele ist das Neubauprojekt „Stadtblick — Modernes Wohnen in Nordhorn“ an der Bentheimer Straße 35, das jetzt bezugsfertig ist.

Gebaut wurden dort 15 Eigentumswohnungen auf vier Geschossen mit einer Größe zwischen 43 und 120 Quadratmeter. Alle Wohnungen verfügen entweder über einen Balkon oder eine Loggia. Zusätzlich entstand im Erdgeschoss eine Bürofläche, die die Anwaltskanzlei von Dr. Holger de Leve erworben hat und in den kommenden Wochen beziehen wird. Die anderen Wohnungen werden von den Eigentümern entweder selbst genutzt oder sind von diesen vermietet worden. Mit dem unterschiedlichen Größenzuschnitt der Wohnungen ist es gelungen, allen Lebensentwürfen vom Singledasein bis zur Familie gerecht zu werden. Und so leben künftig Menschen aus allen Generationen in dem modernen Neubau unter einem Dach.

Gebaut wurde das Effizienzhaus nach der KfW 40 EE-Verordnung (Erneuerbare Energien). Ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW) versorgt die Wohnungen, die alle mit einer Fußbodenheizung ausgestattet sind, nicht nur mit Wärme, sondern auch mit günstigem Strom, wie Kommanditist Lothar Tyborczyk zuständig für Projektentwicklung und Projektvermarktung erläutert.

Auf dem Grundstück wurden als Ausgleichsmaßnahme für eine Birke zwei Bäume gepflanzt. Der Fahrradabstellraum und das Dach zum Übergang an das angrenzende Gebäude, das vor fünf Jahren ebenfalls von der H2T-Baugesellschaft errichtet wurde, erhielten eine Dachbegrünung. Im Umfeld hat das Nordhorner Unternehmen in den vergangenen Jahren 48 Wohnungen, ein Architekturbüro und eine Kanzlei errichtet, die über eine Wohn- beziehungsweise Nutzfläche von 3600 Quadratmeter verfügen. Dazu zählt der jetzt abgeschlossene Neubau mit einer Wohn- und Nutzfläche von 1290 Quadratmetern.

© Lüken, Jürgen Dr. Holger de Leve (2. von rechts) nimmt den Schlüssel von Gesellschafter Thomas Tyborczyk (links), Bauleiter Guido Egbers, geschäftsführende Gesellschafterin Elke Hoppmann und Lothar Tyborczyk (von links) entgegen. Foto: J. Lüken

Ursprünglich stand an der Bentheimer Straße 35 ein Nachkriegshaus, das nach einem Brand unbewohnbar war und abgerissen wurde. Somit hat auch das gesamte Umfeld optisch eine deutliche Aufwertung erfahren. „Die zentrale Lage bietet viele Vorteile für die Bewohner. Die Eigentümer oder Mieter finden alles für den täglichen Bedarf, wie Lebensmittelläden, Ärzte oder Apotheken. Aber auch die Angebote der Geschäfte in der Innenstadt, der Stadtpark und die kulturellen Angebote sind in unmittelbarer und fußläufiger Nähe“, nennt Lothar Tyborczyk einige elementare Standortvorteile. Zuletzt habe er eine Zuwanderung aus anderen Gemeinden der Grafschaft in solche Wohnlagen in Nordhorn aus eben diesen Gründen festgestellt, erklärt Lothar Tyborczyk weiter.

Die H2T-Baugesellschaft baut grundsätzlich alle Projekte barrierefrei und seniorengerecht, was natürlich auch für das Gebäude „Stadtblick“ gilt, das rund 4,6 Millionen Euro gekostet hat. „Am Bau sind grundsätzlich nur Firmen aus der Grafschaft oder der näheren Umgebung beteiligt“, sagt Elke Hoppmann, geschäftsführende Gesellschafterin und ebenfalls zuständig für Projektplanung und Projektentwicklung, weil man mit diesen Handwerksbetrieben eben sehr gute Erfahrungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Qualität gemacht habe. Auch mit der zügigen Umsetzung aller Arbeiten innerhalb von gut zwölf Monaten zeigt sie sich sehr zufrieden. Sie lobt auch das gute nachbarschaftliche Verhältnis zum Amtsgericht und dem SKF.

Die Stellplätze für die Wohnungen, die Besucher und die Kanzlei befinden sich auf der Rückseite des Gebäudes und sind durch die Hofdurchfahrt von der Bentheimer Straße aus zu erreichen. Von dort gelangen die Bewohner zu den drei Eingängen und zum Aufzug, mit dem die drei Obergeschosse bequem und eben barrierefrei erreichbar sind. Ferner sind alle Wohnungen mit einem energiesparenden Heiz- und Lüftungssystem ausgestattet, was hohen Komfort und eine angenehme Wohnatmosphäre bietet.

Da die Abnahme durch die Stadt Nordhorn und die Eigentümer erfolgt ist, werden die künftigen Bewohner in den kommenden Wochen sukzessive ihre Wohnungen beziehen.

© Lüken, Jürgen Die Rückseite des Neubaus ist durch die Hofdurchfahrt von der Bentheimer Straße aus zu erreichen. Hinter dem Gebäude befinden sich auch die Stellplätze.

Kaum ist das eine Projekt erfolgreich abgeschlossen, ist das nächste bei der H2T-Baugesellschaft schon in der Pipeline. In der Povelstraße ist ein Mehrfamilienhaus als zweistöckiges Gebäude mit modernem Design und hochwertigen Materialien geplant. Das Gebäude verfügt über insgesamt fünf Wohneinheiten, darunter vier Drei-Zimmer-Wohnungen und ein Penthouse. Jede Einheit ist mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet und erhält eine offene Küche und ein elegantes Badezimmer.

Außerdem wird das Gebäude mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, um erneuerbare Energien zu nutzen. Überlegungen zu weiteren Bauprojekten treiben das Team der H2T-Baugesellschaft weiterhin um, davon ist aber noch nichts spruchreif. Letztlich haben Elke Hoppmann und Lothar Tyborczyk auch den Immobilienmarkt und die sich verändernden Bedingungen im Blick. ef