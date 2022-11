Beleuchtungslösungen und Photovoltaik aus der Grafschaft

Die LongLife LED GmbH by HK wurde im Jahr 2014 von Henning Altena und Klaus Egbers gegründet. In seiner Anfangszeit vertrieb das Unternehmen Beleuchtungslösungen für Werbetechniker und Händler. In den folgenden Jahren wuchs das Unternehmen stetig und baute sein Produktportfolio laufend aus. So wurden über den eigenen Onlineshop vermehrt LED-Lösungen auch für Privatkunden angeboten.

Im Jahr 2021 zog das Neuenhauser Unternehmen in das Gewerbegebiet „B403 - Grenzstraße“ zwischen Neuenhaus und Nordhorn. Dort entstanden neben einem Bürogebäude 3500 Quadratmeter Lagerhallen. Inzwischen arbeiten bei LongLife LED 23 Mitarbeiter, die sich um Versand, Vertrieb und Kundensupport kümmern. Über den Onlineshop vertreibt der Versandhändler inzwischen mehrere Tausend Produkte. Dabei wird ein großes Spektrum an Leuchtmitteln abgedeckt. Die Vielfalt reicht von Außenstrahlern über LED-Stripes bis hin zu LED-Panels. In den vergangenen Jahren hat sich LongLife LED immer weiter zu einem Anbieter für Smarthome-Lösungen entwickelt. Zusätzlich vertreibt der Anbieter seit diesem Jahr auch Photovoltaikanlagen, unter anderem sogenannte Balkonkraftwerke.

