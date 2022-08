Bekuplast Open: Kampf um Titel und Preisgelder

Die Bekuplast Open bieten von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. August, auf der Anlage des TC Blau-Weiß Emlichheim Tenniswettbewerbe in zwölf Kategorien an. 100 Sportler von der Kreisklasse bis zur Spitzenklasse gehen an den Start. Der erste Aufschlag ist am Donnerstag um 17 Uhr.

Ein Match rückt bei der diesjährigen Auflage besonders in den Mittelpunkt: In einem Benefizspiel für humanitäre Hilfen zugunsten der Menschen in der Ukraine spielen am Freitag, 18.00 Uhr, Grand Slam-Siegerin Anna-Lena Grönefeld und ihr Bruder Bastian ein Mixed-Doppel gegen das Duo Karsten Braasch und Nicky Geuer. Braasch ist ehemaliger Davis-Cup-Spieler und hat schon

in Emlichheim aufgeschlagen, ebenso wie seine Partnerin Nicky Geuer, die in der Bundesliga für den TC Essen-Bredeney spielt. Geplant ist eine Live-Schalte in die Ukraine.

Während des Benefizspiels am Freitag gibt es Freibier für alle, andere Getränke und Würstchen kosten einen Euro. Spenden für den guten Zweck sind selbstverständlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Stark besetzt ist die offene Damenkonkurrenz mit Julia Middendorf, Marrit Boonstra, Josy Daems und Leonie Möller. Bei den Herren schlagen Justin Eleveld, Luis Lentz, Max Houkes und Christian Braun auf. Schon bestens bekannt bei dem Turnier sind Bart Beks und Frank Potthoff. Die Endspiele beginnen am Sonntag ab 13.30 Uhr.

Weitere Infos auf www.bekuplast-open.de