bekuplast lädt Eltern und Schüler zum Ausbildungsabend ein

Die bekuplast-Unternehmensgruppe, europaweit einer der führenden Hersteller von Mehrwegtransportverpackungen mit Sitz in Ringe, will gezielt Schülerinnen und Schüler ansprechen, die vor der Wahl stehen, sich für eine berufliche Ausbildung oder eine schulische Weiterbildung entscheiden zu müssen.

Zu diesem Zweck organisieren die bekuplast-Ausbildungsleiterinnen Lisa Mensen und Lena Hindriks am 26. und 27. September jeweils ab 18.30 Uhr einen Ausbildungsabend. Eingeladen sind Schüler mit ihren Eltern.

„Für Berufseinsteiger ist es eine Herausforderung, sich bei der großen Auswahl für den richtigen Beruf zu entscheiden. Wir möchten die Entscheidung im Rahmen eines Ausbildungsabends erleichtern“, erläutern Mensen und Hindriks ihre Beweggründe.

Im Rahmen eines gemütlichen Abendessens haben die Gäste die Gelegenheit, den Ausbildern Fragen zu verschiedenen Berufsfeldern zu stellen; und es besteht die Möglichkeit, sich das Unternehmen bekuplast einmal anzuschauen.

Anmeldungen können bis zum 19. September an Lena Hindriks per E-Mail (l.hindriks@bekuplast.com) oder per Telefon unter der Nummer 05944 9333-44 gerichtet werden.

Nähere Informationen: www.bekuplast.com