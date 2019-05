Beim Baumarkt Löcken steht immer der Kunde im Mittelpunkt

Schüttorf Bereits seit dem Jahr 2010 ist die Firma Löcken auch in Schüttorf mit einer Niederlassung vertreten.

Wie im Stammhaus in Spelle und in der zweiten Niederlassung in Emsbüren wird ein umfangreiches Angebot an Baumarktartikeln und Baustoffen vorgehalten. Serviceleistungen wie die Sanierung alter Badezimmer, Lieferung und Montage von Garagentoren und Innentüren und die Verlegung von Fliesen und Designböden ergänzen das Angebot.

Sowohl für den Renovierer als auch für den Häuslebauer ist die Firma Löcken mit den drei Standorten in der Region und den starken Einkaufsgemeinschaften Eurobaustoff und nowebau der richtige Partner.

Der tägliche Auslieferungsservice von Baustoffen mit Kran-Lkw bis an die Haustür wird von den Kunden gerne genutzt. Die Fachberatung für den Einsatz der verschiedenen Materialien gehört selbstverständlich dazu. In der Außenausstellung mit Pflastersteinen, Gartenplatten und Natursteinen kann der Kunde sich vorab ein Bild machen.

Auch der Baumarkt präsentiert sich kompetent: Elektromaschinen von Makita, Farbmischanlage und eine große Auswahl von Fliesen runden das Bild ab.

Sollte ein Artikel mal nicht vorrätig sein, zeigt man sich flexibel: Entweder wird im Warenaustausch mit den anderen Filialen auf schnellstem Wege Ersatz besorgt oder die Ware wird beim riesigem Zentrallager der Einkaufsgemeinschaft nowebau bestellt.

Im Mittelpunkt der Bemühungen steht für die Firma Löcken zu jeder Zeit der Kunde! Weitere Informationen: Baumarkt Löcken

In der Außenausstellung kann sich der Kunde über Pflastersteine, Natursteine und Gartenplatten informieren. Foto: Westdörp