Bei Detering gibt es das Traumbad

gn Nordhorn. Ein Besuch der Badausstellung lohnt sich nicht nur am Tag der offenen Tür, Samstag, 10. Juni, sondern auch am Schautag am 11. Juni (ohne Beratung und Verkauf). Was die Friedrich Detering GmbH in der Berliner Straße 11 in Nordhorn auf die Beine gestellt hat, ist sehenswert. Das Unternehmen mit seiner Badausstellung gilt als bewährter und kompetenter Fachhandel für Sanitär, Heizung und Werkzeug im gesamten Weser-Ems-Gebiet, der Grafschaft und dem nördlichen Münsterland.

Zudem ist Detering zuverlässiger Partner des Fachhandwerks sowie von Investoren, Architekten und Bauherren. Gern nutzt das Fachhandwerk auch die Möglichkeit, mit seinen Kunden die Badausstellung über zwei Etagen bei Detering in Nordhorn zu besuchen. Die Bäderstraße zeigt sich jetzt noch vielfältiger. Zahlreiche Musterbäder - von platzsparenden Lösungen für kleine Räume bis hin zum exklusiven Wellness-Bad - geben praxisnahe Anregungen. Neben renommierten Herstellern wie Villeroy & Boch, Keramag oder Hüppe führt Detering auch die Handelsmarke concept sowie die Exklusivserien von GKI oder cristina.

Bei Detering finden Kunden Bäder für jede Lebensphase, ob jung, Familien mit Kindern oder Senioren - für alle Ansprüche bietet das Haus neben praktischen Sicherheitsaspekten eine Vielzahl durchdachter Details. Mit der computergesteuerten 3D-Badplanung kann sich jeder sein Traumbad verwirklichen und realitätsnah darstellen lassen. Davon kann man sich beim Tag der offenen Tür am 10. Juni von 9 bis 18 Uhr. und am Schautag, 11. Juni, von 12 bis 17 Uhr in der Detering-Ausstellung in Nordhorn überzeugen. Die kleinen Gäste können sich am Samstag in einer Hüpfburg austoben.

Weiter Informationen gibt es auf der Webseite der Firma Detering: www.bäderstrasse.com

Karte

Modernes Design und eine klare Formensprache im Bad.

Funktionalität und Design werden im Bad vereint.Fotos: privat