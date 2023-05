Bei Bolle Jan kann man in idyllischer Lage gut essen gehen

Eier, Milch und Mehl in der Pfanne gebraten und dazu die passende Belagvariante von süß bis deftig, von Konfitüre bis Wurst – fertig ist ein leckerer Pfannkuchen.

Ein Spezialist in Sachen Pfannkuchen ist Jan Roessink, der vor über 30 Jahren an der Nordhornsestraat 137 in Denekamp (zwischen Nordhorn und Denekamp direkt am Nordhorn-Almelo-Kanal gelegen) das liebevoll und gemütlich eingerichtete Pannekoekenhuis „Bolle Jan“ eröffnet hat.

Jan Roessink und sein Team bieten ihren Gästen eine große Bandbreite an traditionell zubereiteten Pfannkuchen-Variationen, die keine Wünsche offenlassen. Ergänzt wird das Angebot durch Saisonspezialitäten wie Spargel sowie durch zahlreiche alkoholische und nichtalkoholische Getränke. Auch Cocktails gibt es.

Für Gruppen und Kindergeburtstage sind spezielle Pakete erstellt worden, bei denen auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste eingegangen wird.

Nähere Informationen: www.bollejan.nl