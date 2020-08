Beckhuis: Stationär und online verkaufen als Erfolgsrezept

Uelsen Das seit 91 Jahren bestehende Familienunternehmen Beckhuis in Uelsen, Spezialist für exklusive Outdoormöbel, Grills und Wohnaccessoires, ist bei den Kunden gefragter denn je. Grund dafür ist der florierende Onlinehandel. 85 Prozent seines Umsatzes generiert Beckhuis mittlerweile über seinen Onlineshop www.beckhuis.com.

Von der hohen Onlinepräsenz profitiert aber auch der stationäre Verkauf über das Geschäft in Uelsen mit seiner gut 1500 Quadratmeter großen Ausstellung. Durch den intensiven Onlinehandel hat sich der Kundeneinzugsbereich vergrößert. Ein weiterer Grund für die positive Entwicklung des stationären Geschäfts ist die Möglichkeit für die Kunden, vor dem Ladenbesuch online stöbern zu können.

Eine Herausforderung stellt für das Familienunternehmen der Umgang mit Retouren aus dem Onlinegeschäft dar. Der Grund: Häufig kann einwandfreie Ware aufgrund von beschädigten Kartons nicht mehr in den Versand gegeben werden. Diese Produkte bietet Beckhuis nun im stationären Verkauf in Uelsen zu reduzierten Preisen an.

Beckhuis garantiert seinen Kunden generell Preisvorteile durch den Einkauf größerer Warenmengen (dutzende Container). Durch diesen Volumeneinkauf ergeben sich Preisvorteile, von denen der Kunde sowohl online als auch stationär profitiert.

Verlassen können sich die Kunden außerdem auf eine hohe Verfügbarkeit der Waren und schnelle Lieferungen. Das Familienunternehmen arbeitet mit regionalen Speditionen wie Kraftverkehr Emsland und Boll Logistik zusammen. Insgesamt stehen mehr als 3000 Stellplätze für Gartenmöbel bekannter Marken zur Verfügung.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung steigt die Zahl der Beckhuis-Mitarbeiter. Rund 30 sind es inzwischen. In den Bereichen E-Commerce und Büromanagement werden momentan allein sieben Auszubildende beschäftigt. Dazu kommen Jahrespraktikanten der Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen. Im Bereich Online-Marketing arbeitet das Uelser Unternehmen mit Studenten der Universität Enschede zusammen. Gesucht werden Mitarbeiter in ganz neuen Berufszweigen wie Content Manager oder Social Media Manager.

Investieren wird das Uelser Unternehmen in die Vergrößerung seiner Büroflächen. Der Umbau steht bevor.

Der Verkauf über das Geschäftshaus in Uelsen läuft gut. Der Onlinehandel wirkt sich auf den stationären Verkauf positiv aus.Foto: privat