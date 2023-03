Baustoffe Vogt: Seit 25 Jahren auf Expansionskurs

Als Friedel Vogt vor nun 25 Jahren seinen Baustoffhandel in Lohne gründete, fing er noch in einer Privatwohnung an. Daran schloss sich die Unterbringung in einem Bürocontainer und die Einlagerung der Baustoffe in einem Schützenfestzelt an. Noch im gleichen Jahr folgte der Bezug des neuen Firmengebäudes auf einer 6000 Quadratmeter großen Fläche. In den nächsten Jahren waren weitere Vergrößerungen erforderlich. Der nächste große Schritt war im Jahr 2005 die Übernahme des Baumarktes in Wietmarschen. Friedel Vogt schreibt die Erfolgsgeschichte auch im Jahr des 25-jährigen Bestehens mit seinem mittlerweile 40-köpfigen Team konsequent weiter. Das Ausstellungsgelände an der Borsigstraße in Lohne ist mehr als 20.000 Quadratmeter groß, hinzu kommen noch einmal 5000 Quadratmeter in der Filiale in Wietmarschen an der Schulstraße, wo sich an beiden Standorten alles für den Bau und die Ausgestaltung von Häusern findet.

Terrassenüberdachungen erhöhen die Aufenthaltsqualität im Freien. Foto: Vogt

Und auch im Jubiläumsjahr wächst das Sortiment des Fachhandels, der sich als ein Komplett-Anbieter versteht, weiter. „Das Thema Garten gewinnt bei uns an Bedeutung und ist ein wichtiges Standbein geworden“, sagt Geschäftsführer Friedel Vogt. Deshalb werden Angebote für die Terrassenüberdachung und den Sonnenschutz ausgebaut. Holz- und Gartenhäuser sind auf dem Gelände bereits ausgestellt. Neu sind die hochwertigen Gewächshäuser und auch eine kleine, aber feine Auswahl an Gartenmöbeln bereichert seit Kurzem die Ausstellung. Beim Schautag am 18. und 19. März sind erstmals In- und Outdoor-Saunen zu sehen. Eine Besonderheit dürfte den Besuchern der Schautage, wobei am Samstag und Sonntag auch der Verkauf möglich ist, bestimmt ins Auge fallen. Die Tischler des Unternehmens haben einen Seecontainer in Eigenarbeit zu einem Gartenzimmer umgebaut. Mit kreativen Ideen und handwerklichem Geschick verwandelten sie den ursprünglich schmucklosen Container in einen komplett eingerichteten gemütlichen Wohnraum. Mit Kaminofen und Glasfronten ausgestattet und einer guten Dämmung bietet er eine absolute Wohlfühlatmosphäre zu jeder Jahreszeit. Auf Wunsch werden solche Container individuell ausgestattet und mit dem Kran in den eigenen Garten gehievt. Das vergrößerte Angebot im Bereich der Gartengestaltung trägt auch der Struktur in der Region Rechnung, in der Einfamilienhäuser mit Gärten die vorherrschende Wohnform seien, so Friedel Vogt. Beispielsweise die Montage der Garten- und Blockhäuser gehört zu den Service-Leistungen.

Baustoffe Vogt bietet eine große Auswahl an Kamin- und Pelletöfen. Foto: Vogt

Auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter legt der Lohner Unternehmer großen Wert. An der langjährigen Treue macht er dies fest. Sein Bruder Andreas war der erste Mitarbeiter und feierte jetzt sein Jubiläum, weitere Kollegen folgen im Laufe des Jahres. „Die Fluktuation ist gering, wir sind sehr stolz darauf, dass die meisten geblieben sind“, sagt Friedel Vogt. Als Dank an die Mitarbeiter überrascht er sie im Jubiläumsjahr jeweils am 25. eines Monats. So gab es in diesem Jahr bereits ein Mitarbeiterfrühstück und eine After-Work-Party. Was in 2023 noch alles ansteht, wollte Vogt natürlich nicht verraten.

Das Interesse an Pelletöfen ist in der jüngsten Vergangenheit deutlich gestiegen. Baustoffe Vogt ist nun deshalb Vertreter des namhaften italienischen Ofen-Herstellers Palazzetti. Neben dem Verkauf gehören das Aufstellen und die Wartung der Öfen zum Service. Auch Holz- und Kaminöfen werden geliefert und angeschlossen. Mit der anstehenden Änderung bei der Betriebserlaubnis rechnet Friedel Vogt damit, dass die Nachfrage in diesem Sektor deutlich zunehmen wird. Für viele sei die wohlige Atmosphäre entscheidend, die durch die Ofenwärme in einem Raum entsteht, so Friedel Vogt.

Welche Tür soll es sein? Baustoffe Vogt hat eine große Auswahl. Foto: Vogt

Das Kerngeschäft bilden nach wie vor die Baumaterialien. Alles, was für einen Neubau erforderlich ist, liefert Baustoffe Vogt mit vier Lkw direkt zur jeweiligen Baustelle. Dabei reicht das Angebot vom Bausand bis zur Dachziegel und vom Dämmmaterial bis zu den Verblendern. Wer neue Zimmertüren sucht, wird in der großen Auswahl immer fündig. Ein reichhaltiges Sortiment gibt es auch an Wand- und Deckenverkleidungen, Bodenbelägen und Paneelen. Neues findet sich ständig in der Dachziegelausstellung. Den Tausch von Garagentoren gegen Sektionaltore übernehmen die Fachkräfte von Baustoffe Vogt ebenfalls.

Verblender und Dachziegel müssen harmonieren. Bei Baustoffe Vogt finden Bauherren die passenden Kombinationen. Foto: Vogt

Am Samstag, 18. März, öffnet Baustoffe Vogt von 8 bis 16 Uhr, am Sonntag, 19. März, ist von 13 bis 18 Uhr ein großer Schautag mit Verkauf. Vor Ort ist das Makita-Verkaufsmobil, an dem es die bei Handwerkern so beliebten Werkzeuge günstiger gibt. An beiden Tagen wird zusätzlich ein Unterhaltungsprogramm geboten, bei dem auch die Kinder auf ihre Kosten kommen. So sind ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg, eine Popcorn-Maschine und eine Süßigkeiten-Bar aufgebaut. Bei der Schätzfrage ist ein Strandkorb der erste Preis. Die Tischler bauen mit den Kindern Nistkästen. Zusätzlich gibt es Getränke und Würstchen vom Grill. Ein weiterer Schautag ist für den September geplant.

Weitere Infos auf www.baustoffe-vogt.de

