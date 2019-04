Baumschule Germer bietet große Auswahl an Pflanzen

Wietmarschen Eine der führenden Grafschafter Adressen in den Bereichen Baumschulpflanzen, Gärtnerei und Floristik ist der Familienbetrieb Germer mit Sitz an der Füchtenfelder Straße 33 in Wietmarschen. Gerade in der jetzigen Frühlingszeit werden sich Pflanzen- und Blumenfreunde auf den Weg dorthin machen, um für Zimmer, Garten und Balkon das Passende zu finden. Insbesondere Bienen- und Schmetterlingspflanzen, Obst- und Beerenobst sind gefragt.

Ein absoluter Hingucker nach wie vor: Rhododendron und Azaleen, die vom Mai bis Juni den zur Firma Germer gehörenden Park in ein Blütenmeer verwandeln. In mehr als 60 Jahren sind unter altem Baumbestand Rhododendronpflanzen von mehreren Metern Höhe gewachsen. Wer solch eine Pracht auch zu Hause haben möchte, ist bei Germer gut aufgehoben. Eine fachkundige Beratung versteht sich von selbst. Das gilt natürlich auch für das weitere Sortiment, das noch Rosen, Laubgehölze, Gräser, Stauden und Hortensien umfasst.

In der Floristikabteilung werden für verschiedene Anlässe nach Kundenwunsch schöne Dekorationen, wie zum Beispiel Tischschmuck, Sträuße und Pflanzgefäße angefertigt. Außerdem wird auf die neuen Workshops rund um saisonale Dekorationen hingewiesen.

Übrigens: Der Besuch der Firma Germer lässt sich auch mit einer Fahrradtour verbinden. Zwei Schutzhütten laden zu Rast und Picknick ein.

Einen guten Eindruck vom vielfältigen Angebot der Firma Germer vermittelt ein nachfolgender Werbefilm und die Homepage www.baumschule-germer.de.

Baumschule Germer from VSS Werbefilme on Vimeo.