Baumesse Emlichheim: Alle Infos, wenn es ums Bauen geht

Wenn die Vechtetalhalle in Emlichheim vom 14. bis zum 16. April 2023 zum bereits 20. Mal Schauplatz der Emlichheimer Bau-, Wohn- und Immobilienmesse wird, kann die Messe eine sehr gute Beteiligung an Ausstellern verzeichnen. Über 20 regionale Aussteller werden ihre Produkte und Dienstleistungen an den drei Messetagen präsentieren. Sie lassen dabei keine Fragen zu den Themen Bauen, Wohnen, Energiesparen, Modernisieren, Immobilien offen. Die vielen langjährigen Aussteller und zahlreiche neue Aussteller aus Emlichheim und Umgebung freuen sich auf die Besucher der beliebten Fachmesse, die ihrerseits auf gesammelte Fachexpertise, viele neue Trends und hilfreiche Informationen zu wichtigen Themen gespannt sein dürfen. Der Eintritt ist wie immer frei.

Der Schirmherr der Veranstaltung, Samtgemeindebürgermeister Ansgar Duling, eröffnet am Freitag, 14. April die Emlichheimer Bau-, Wohn- & Immobilienmesse offiziell. Ab 16 Uhr öffnen sich die Türen für die Besucher. Am Samstag und Sonntag beginnt die Messe um 11 Uhr. Ende ist an allen drei Tagen um 18 Uhr.

In seinem Grußwort – nachzulesen unter www.baumesse-emlichheim.de – unterstreicht Ansgar Duling die Bedeutung der Veranstaltung: „Die Messe erfreut sich in der Region einer ungebrochenen Beliebtheit und bietet jedes Jahr eine hervorragende Informationsplattform, auf der die neuesten Trends und Entwicklungen vorgestellt werden.“ Die Samtgemeinde Emlichheim ist ideeller Träger der Messe.

Charakteristisch für die Baumesse ist ihre angenehme und offene Atmosphäre, ganz wesentlich zurückzuführen auf das Ambiente der Vechtetalhalle. Bereichert wird die Messe auch in diesem Jahr mit interessanten Fachvorträgen zu wichtigen aktuellen Themen wie Baufinanzierung, Energieeffizienz und neuen Bauprojekten in Emlichheim.

Die Aussteller nutzen den Messetermin, um mit Bau- und Modernisierungsinteressierten, Fachplanern und wichtigen Entscheidungsträgern in persönlichen Kontakt zu treten. Den Besuchern dient die Fachmesse als wichtige Orientierungshilfe für Kauf- und Investitionsentscheidungen. Ob es um attraktives Wohnen, den Kauf einer Bestandsimmobilie und den Bau eines neuen Eigenheims geht, ob um Renovierung oder Modernisierung oder um die Finanzierung einer geplanten Energiesparmaßnahme – auf dieser Messe findet man die richtigen Ansprechpartner. Die Aussteller sind sich sicher, die Besucher mit den innovativen Ideen des Marktes begeistern zu können.

Die Samtgemeinde Emlichheim informiert an ihrem Stand in diesem Jahr über die aktuellen Baugebiete in Emlichheim und in den Mitgliedsgemeinden. Auch das neue Ortskernentwicklungskonzept Emlichheim ist Teil der Präsentation.

Der Hallenplan der Baumesse ist unter www.baumesse-emlichheim.de ebenso eingestellt wie die Liste der Fachvorträge am Samstag, 15. April und am Sonntag, 16. April sowie viele weitere interessante Informationen.