Bäckerei und Conditorei Triffterer eröffnet in Schüttorf

Schüttorf Heute eröffnet die Bäckerei und Conditorei Triffterer ihre Filiale im Netto-Markt an der Salzbergener Straße 85 in Schüttorf. Die Kunden dürfen sich auf eine große Auswahl an frisch gebackenen Broten und warmen Snacks freuen. In der Theke gibt es ständig süßes Gebäck für jeden Geschmack und alles natürlich in der gewohnten Triffterer-Qualität. Das Café verfügt über 17 Sitzplätze, sodass die Gäste ein leckeres Stück Kuchen und eine Tasse heißen Kaffee gleich vor Ort genießen können. Derzeit wichtig ist der ausreichende Abstand zwischen den Sitzplätzen. Ferner steht den Kunden ein großzügiger Parkplatz zur Verfügung.

Die Bäckerei und Conditorei Triffterer hat mit Erfolg an der „Stollenprüfung“ teilgenommen. Neben Stollen konnten klassische Weihnachtsgebäcke wie Spekulatius und Zimtsterne eingereicht werden. Triffterer hat bei allen vier eingereichten Produkten, Butterstollen, Rotweinkuchen, Gewürz- und Butterspekulatius die Note „sehr gut“ erhalten. Darüber hinaus wurden die Gewürzspekulatius mit Gold prämiert, da diese dreimal hintereinander mit „sehr gut“ ausgezeichnet worden sind. Weitere Infos auf www.baeckerei-triffterer.de