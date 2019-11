Baasdam Automobile in Neuenhaus erweitert Angebot

Neuenhaus Kürzlich wurde bei Baasdam Automobile an der B403 bei Neuenhaus der Anbau mit neuem Verkaufsbüro fertiggestellt. Zudem werden demnächst die Verkaufsfläche und der Fahrzeugbestand weiter ausgebaut, um den Handel mit Gebraucht-, Jahres- und Neuwagen zu stärken. Als freier Händler bietet Baasdam Automobile Autos für die ganze Familie an, unabhängig von Vorlieben oder der Altersgruppe.

Hier kann jeder Wunsch erfüllt werden: vom Kleinwagen für Fahranfänger bis zum höher gelegten Automatikfahrzeug ist alles dabei. Auch wissen Kunden das familiäre Klima des Betriebs zu schätzen. Dies ermöglicht kurze Dienstwege und flexible Lösungen. Inzwischen ist das Unternehmen seit 2002 in Neuenhaus am Markt. 2008 erfolgte der Umzug in den Neubau im Industriegebiet an der B403. Mit großer Erfahrung, den Weiterentwicklungen und dem starken Team sieht man sich für die Zukunft gut gewappnet. Weitere Infos unter www.baasdam-automobile.de