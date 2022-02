Aya-Yoga: Ausbildung zum Yogalehrer startet

Nordhorn AYA Yoga steht für ein buntes Angebot aus den Bereichen Yoga, Ayurveda und Resilienz. Neben Yogakursen unterschiedlicher Stile in den Studios in Nordhorn und Bad Bentheim, bietet AYA Yoga zahlreiche Workshops, Seminare und Fortbildungen. Insbesondere die Ausbildungen für Yogalehrerinnen bieten tiefe persönliche Erfahrungen und gute berufliche Perspektiven. „Uns war wichtig, ein Konzept zu erstellen, das traditionsunabhängig die Vielfalt der Yogaphilosophie ebenso vermittelt, wie fachpraktische Kompetenzen“, sagt Christina Oberndörfer, Gründerin und Geschäftsführerin von AYA Yoga. Nächster Start der Ausbildungen ist im April 2022.

Ein besonderes Highlight ist die Zusammenarbeit mit Dr. Robert Schleip, Deutschlands führenden Faszienforscher, im Bereich Faszien & Yoga.

Am 6. März findet in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür im Yoga Studio Nordhorn, in der Bahnhofstraße 20 b, statt.