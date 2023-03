AWO-Tagespflege in Schüttorf: „Ambulant geht vor stationär“

In Schüttorf ist am Rotkehlchenweg 1 eine neue Seniorenresidenz entstanden. Nach einem Jahr Planungsphase und rund einem Jahr Bauzeit hat der AWO Kreisverband Grafschaft Bentheim eine neue Tagespflegeeinrichtung mit 15 Plätzen eröffnet. 15 weitere Plätze in der Tagespflege gibt es in der Einrichtung in Quendorf. Außerdem betreibt der Kreisverband eine Tagespflege in Uelsen. Zusätzlich ist in dem Neubau, an dem vornehmlich Grafschafter Unternehmen beteiligt waren, jetzt der ambulante Pflegedienst untergebracht.

Bauträger ist die snp Projektbau GmbH. Das Nordhorner Unternehmen hat das Grundstück erworben und dort die Seniorenresidenz „Am Wald“ in Kooperation mit dem AWO-Kreisverband errichtet. In der neuen Residenz entstanden zusätzlich zu den Räumlichkeiten für Tagespflege und ambulanten Pflegedienst 27 Zwei- und Dreizimmerwohnungen für Senioren. In unmittelbarer Nähe zum Bentheimer Wald und in der Nachbarschaft der Seniorenwohnanlage bestehen ausgezeichnete Einkaufsmöglichkeiten für die Belange des täglichen Bedarfs. Die modernen und behindertengerechten Wohnungen verfügen mit Flächen von circa 50 bis 72 Quadratmetern über ausreichend Raum zum Wohlfühlen. Terrassen oder Balkone verleihen zusätzliche Wohnqualität. Große Fensterfronten mit Blick in den Bentheimer Wald sorgen für eine tolle Sicht in die Ferne. Gebaut wurde nach KfW 55. Alle Wohnungen sind bereits verkauft oder vermietet. Die AWO hat ihrerseits die Räume für die Tagespflege und die ambulante Pflege gekauft. So können die Bewohner im Bedarfsfall die Angebote der ambulanten Pflege in Anspruch nehmen. Ebenfalls ließ der AWO-Kreisverband drei Ruheräume mit den Themen Nordsee, Afrika und Route 66 einrichten, um den Gästen die optimale Entspannung zu bieten. „Hier kann man vom Urlaub träumen“, erklärt Thomas Foppe, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes.

© Schönrock, Jonas In der neuen Tagespflegeeinrichtung „Am Wald“ können täglich bis zu 15 Senioren betreut werden. Foto: Schönrock

Den Gästen in der Tagespflege werden von 8 bis 17 Uhr gemeinsame Mahlzeiten und ein Unterhaltungsprogramm geboten. Dazu gehören Spiele, Gymnastik, künstlerische Tätigkeiten, es wird gemeinsam gebacken oder gekocht oder es besteht einfach die Gelegenheit, sich zu unterhalten. Letztlich geht es darum, soziale Kontakte und Kommunikation zu fördern und möglicher Vereinsamung vorzubeugen. Die Tagespflege öffnet von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr. Das Angebot kann auch nur tageweise genutzt werden. „Wir haben noch freie Kapazitäten“, sagt Thomas Foppe. Erfahrene Pflegekräfte betreuen die Gäste in dieser Zeit. „Der Tagesablauf ist voll und ganz auf die Bedürfnisse unserer Gäste zugeschnitten. Wir legen großen Wert auf eine wohltuende Atmosphäre, in der respektvoll miteinander umgegangen wird“, berichten Birgit Schevel und Katharina Blum, die die Leitung der beiden Einrichtungen übernommen haben.

„Wir fördern den Erhalt der Selbstständigkeit“, fahren die beiden fort. Wer nicht mobil ist, kann einen Fahrdienst über die AWO in Anspruch nehmen. Zusätzlich bietet die Tagespflege kostenfreie Schnuppertage an. Außerdem hat die Tagespflege den Effekt, Angehörige zu entlasten, die viel Zeit und Kraft in die Unterstützung ihrer Angehörigen investieren. Die Besucher der Tagespflege wohnen weiterhin zu Hause in vertrauter Atmosphäre. Das gilt auch für die Nutzer des ambulanten Pflegedienstes. „Es gilt der Grundsatz „ambulant geht vor stationär“, sagt Thomas Foppe über dieses Angebot. „Eigenständigkeit zu erhalten und dabei Sicherheit zu gewährleisten“, ist eines der primären Ziele der AWO. Dazu werden die Angehörigen einbezogen. Dies beginnt mit einer umfassenden Information zum erforderlichen Pflegeumfang, zur Beantragung der Pflegegrade und Zusatzleistungen, zur Kostenübernahme sowie zu Pflegehilfsmitteln. Zum Leistungsumfang gehören die Versorgung des Haushaltes, die Erledigung von Besorgungen, das Zubereiten von Mahlzeiten sowie die Behandlungspflege.

© Schönrock, Jonas Im Gemeinschaftsraum kommen die Senioren für Aktivitäten zusammen. Fotos: Schönrock

Die Räumlichkeiten sind komplett neu eingerichtet, sodass zum Umzug praktisch nur die Akten mitgenommen wurden. Bei einem Tag der offenen Tür, der für das kommende Frühjahr geplant ist, können sich Interessierte ein Bild von der neuen Einrichtung der Arbeitswohlfahrt am Rotkehlchenweg machen.

Die Einrichtungsleiterinnen Katharina Blum (Tagespflege), Telefon: 05923 9959970, oder Birgit Schevel (ambulanter Pflegedienst), Telefon 05923 993730, informieren gern über das Angebot der AWO in Schüttorf. ef

Weitere Infos auf www.awo-grafschaft.de