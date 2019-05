Autozentrum BB: Top-Gebrauchte und schicke Neue im Angebot

Bad Bentheim. Den kompletten Service rund um den Pkw bietet Autozentrum BB an der Kopenhagener Straße 20 in Bad Bentheim. Zusätzlich gibt es ein breites Angebot an Neuwagen, die als EU-Import preisgünstig angeboten werden.

Wenn ein Auto zur Inspektion oder zur Reparatur muss, bietet das Autohaus den Service, das Fahrzeug beim Eigentümer abzuholen und nach der Reparatur wieder zurückzubringen. Für die Zeit des Werkstattaufenthaltes wird durch Leihwagen die Mobilität der Kunden erhalten.

Bevor es an die Reparatur geht, schauen sich die Service-Techniker das Fahrzeug gemeinsam mit den Kunden an, besprechen die entdeckten Mängel und geben eine Kostenschätzung für die anstehenden Arbeiten. Es wird ein Termin abgesprochen, zu dem das Fahrzeug wieder fertig ist. Sollte dieser in Ausnahmefällen nicht gehalten werden können, wird der Kunde rechtzeitig informiert und erhält solange kostenlos ein Ersatzfahrzeug.

Zusätzlich bietet Autozentrum BB einen Scheibenservice an. Risse oder Steinschläge werden unkompliziert behoben beziehungsweise die Scheiben getauscht.

Bei der nun anstehenden Zeit des Reifenwechsels können die Räder nicht nur problemlos getauscht, sondern auch eingelagert werden.

Breiten Raum nimmt auch der Verkauf von Pkw und Nutzfahrzeugen bis 7,5 Tonnen an. In der Ausstellung sind zahlreiche Jahreswagen oder gut erhaltene Gebrauchte ständig vor Ort. Zusätzlich können über den EU-Import Neuwagen aller Hersteller besorgt werden. Für Verkaufsleiter Michael Kulpe ist dabei die ehrliche Beratung der Kunden oberstes Gebot. „Denn so möchte ich selbst gern behandelt werden. Dann kommen die Kunden auch wieder“, sagt der erfahrene Autoexperte.

Die Werkstatt ist von montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Der Verkauf ist von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr im Einsatz. Weitere Informationen: Autozentrum BB