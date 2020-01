Autoservice Zegger neu in Wilsum

Wilsum Seit dem 2. Januar 2020 wird das ehemalige Autohaus Zegger am Mittelesch 2 in Wilsum wieder voll und ganz betrieben. Nach Schließung im Jahre 2013, wurde nur die Lackiererei genutzt. Nun stellt sich Frank Zegger den Aufgaben in seiner „alten“ Werkstatt und freut sich auf die neue Herausforderung der Selbstständigkeit. Als KFZ- Meister, mit langer Erfahrung im Mercedes- Benz Bereich, bietet Frank Zegger als 1a Autoservice Partner, den kompletten Werkstattservice für alle Marken.

Autoservice Zegger bietet das digitale Serviceheft für die Marken Mercedes und VW an. Auch Autoglas-Reparaturen und Lackierungen werden bei Zegger zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Also „ Alles aus einer Hand“.

Nähere Informationen: www.zegger.go1a.de