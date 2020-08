Autoservice Zegger: „Alles aus einer Hand“

Wilsum Seit dem 2. Januar 2020 betreibt Frank Zegger mit seinen Mitarbeitern Maurice Ramaker, Leon Laarmann und Jennifer Zegger den Autoservice Zegger in Wilsum. Der Name ist bekannt, da das Autohaus Zegger bis 2013 an diesem Standort seinen Sitz hatte.

Als Kfz-Meister, mit langer Erfahrung im Mercedes- Benz Bereich, bieten Frank Zegger und sein Team, als 1a Autoservice Partner, den kompletten Rundum- Service für alle Marken an. Der Ausbildungsbetrieb bietet tägliche Hauptuntersuchungen an sowie Glas- und Unfallreparaturen, Fahrzeugaufbereitung, Anhängervermietung-, Verkauf und Reparatur. „Wir reparieren Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen“ sagt Frank Zegger. Die Vermittlung von Neu- und Gebrauchtwagen ist ein weiteres Standbein der Firma.

Autoservice Zegger hat von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Terminvereinbarungen unter Telefon 05945 995590 oder per E-Mail an autoservice@zegger.de.

Weitere Infos auf www.autohaus-zegger.de