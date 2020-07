Autohaus Reinhardt: Kompletter Service

Uelsen Seit nunmehr 50 Jahren besteht das Autohaus Reinhardt an der Ziegeleistraße 7 in Uelsen. Inhaber Uwe Reinhardt führt das Unternehmen, das von seinem Vater Winfried gegründet wurde, in zweiter Generation. Seit vielen Jahren setzen die Reinhardts auf die Marke Renault. Seit knapp zwölf Jahren arbeiten die Uelser Spezialisten mit dem Bosch-Service zusammen und bieten damit einen Reparatur-Service für alle Marken an. Diese Zusammenarbeit bietet für das Reinhardt-Team den Vorteil, einen guten Zugriff auf die Fahrzeugelektronik zu haben und schnell und zuverlässig an Ersatzteile zu gelangen. Das Spektrum der Serviceleistungen in der Werkstatt ist entsprechend groß. Dazu gehören neben dem Annahmecheck beispielsweise die Diagnose und Reparatur von Fahrsicherheitssystemen (ABS/ASR/ESP), die Elektronik-Diagnose, der jahreszeitliche Check der Fahrzeuge, die Hauptuntersuchung der Fahrzeuge, Inspektionen und Lichttest, Motor-Diagnose, Öl- und Ölfilterwechsel, der Reifen-Service und die Wartung von Bremssystemen - also das gesamte Spektrum an allen Arbeiten, die bei der Wartung und technischen Pflege der Autos anfallen. Uwe Reinhardt bietet ferner die Autowäsche und das Nachrüsten von Flüssiggasanlagen, Anhängerkupplungen und Katalysatoren an. Der gelernte Kfz-Mechaniker weiß genau, welche Servicearbeiten für den Werterhalt eines Autos erforderlich sind.

Weitere Informationen auf www.autohaus-reinhardt.de