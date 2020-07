Autohaus Osseforth: Neue Fahrzeug-Flotte für „in Huus“

Nordhorn/Twist Der ambulante Pflegedienst für Twist, Meppen, Hoogstede und Umgebung „in Huus“ startete am 1. Juni 2017. Mit Hauptsitz in Twist und Beratungsstelle in Hoogstede werden die Bereiche Twist, Hoogstede, Meppen und Umgebung betreut.

Das Leistungsangebot umfasst ambulante Alten- und Krankenpflege, Urlaubs- und Verhinderungspflege, Pflegeberatungen nach SGB XI, Entlastungs- und Betreuungsleistungen, Rufbereitschaft und Hintergrunddienst für Hausnotruf und Essen auf Rädern, Tagespflege und Betreutes Wohnen. Zusätzlich bietet „in Huus“ kostenlose und unverbindliche Beratung rund um das Thema Pflege.

Bei Anfragen zu den Leistungen helfen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von „in Huus“ schnell und unkompliziert.

Aufgrund der großen Nachfrage ist der Pflegedienst seit seiner Gründung in 2017 stetig gewachsen. Die ursprüngliche Dienstwagenflotte wurde kontinuierlich aufgestockt. Aktuell sind zehn neue Autos der Marke „Mitsubishi Space Star“ als Ersatz für die alten Dienstwagen angeschafft worden. Im Nordhorner Autohaus Osseforth an der Lingener Straße fand kürzlich die Übergabe der Fahrzeuge statt.

Informationen über die „in Huus GmbH“, Auf dem Bült 46, 49767 Twist, gibt es unter Telefon 05936 91 77 360. Weitere Informationen unter www.inhuus.de