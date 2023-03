Autohaus Osseforth am neuen Standort in Klausheide

Ab Montag, 20. März, ist das Autohaus Osseforth GmbH am neuen Standort in dem modernen Neubau an der Karl-Braun-Straße 3 in Klausheide zu erreichen. Dort ist in knapp einem Jahr Bauzeit für rund 5,5 Millionen Euro ein modernes Gebäude entstanden, dessen Einrichtung der automobilen Zukunft Rechnung trägt. Künftig bietet der Vertragshändler neben den Marken Ford und Mitsubishi auch die gesamte Modellpalette von Opel und Peugeot an, die beide zum Stellantis-Konzern gehören. „Das war zum richtigen Zeitpunkt die richtige Investition, die der technischen Entwicklung in der Automobilbranche Rechnung trägt“, sagt Frank Osseforth, geschäftsführender Gesellschafter, über das ambitionierte Projekt und dessen Bedeutung für das Unternehmen. Die Idee, den Standort zu verlagern, stammt aus dem Jahr 2018. Damals wurden schon die ersten Gespräche mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Nordhorn geführt. Der endgültige Entschluss fiel im Jahr 2020. Auch mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises herrschte ein reger Austausch über das Projekt. „An der Lingener Straße konnten wir uns räumlich einfach nicht mehr entwickeln. Außerdem legen die Hersteller Wert auf die gute Erreichbarkeit“, nennt Frank Osseforth weitere Gründe für den Standortwechsel. Vorteile sieht er in der Nähe zur Autobahn und zur Nachbarstadt Lingen, aber auch in der Lage an der Bundesstraße und in der Anbindung an die neue Umgehungsstraße. Außerdem schreite die Entwicklung des Gewerbegebiets in Klausheide deutlich voran. Mit dem neuen Standort geht der Blick auf Kunden von außerhalb der Grafschaft. Angepeilt sind 1000 Verkäufe von Neu- und Gebrauchtwagen pro Jahr.

© Westdörp, Werner Das Osseforth-Team sagt „Tschüss“ zum alten Standort an der Lingener Straße. Foto: Westdörp

Der junge Unternehmer ist überzeugt, mit dem Neubau über ein „grünes Autohaus“ zu verfügen, bei dessen Bau ökologische Aspekte in vielfacher Hinsicht berücksichtigt wurden. Gebaut wurde nach der Richtlinie KfW 40ee (erneuerbare Energien). Dazu waren 18 Erdbohrungen erforderlich. Die über eine Wärmepumpe gewonnene Energie sorgt für eine Betonkernaktivierung, mit der die Fußbodenheizung in der Betonsohle betrieben wird. Zusätzlich wurde auf dem Dach eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 134 KW/Peak installiert. Zusätzlich wurde ein Trafo für 630 KV gebaut, über den öffentliche Ladesäulen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr betrieben werden. Deren Verfügbarkeit kann über Online-Karten oder per App erfragt werden. Der aktuelle Preis pro kw/h ist dort jederzeit nachzulesen. Die Ladekapazität liegt je nach Auslastung der Säulen zwischen 50 bis 240 kw/h. Zusätzlich verfügt das Autohaus über elf interne Ladesäulen.

Das Regenwasser wird zu 100 Prozent dem Regenrückhaltebecken zugeführt und landet nicht in der Kanalisation. Die Wasseraufbereitung sorgt dafür, dass 80 Prozent des Wassers aus der Waschanlage wiederverwertet werden. Dabei handelt es sich nicht um eine interne Waschanlage. Diese wird ausschließlich eingesetzt, um die Kundenfahrzeuge zu reinigen. „Auf Gas verzichten wir komplett“, sagt Frank Osseforth als Hinweis auf den praktizierten Umweltschutz. Rund 3900 Quadratmeter des circa 11.500 Quadratmeter großen Grundstücks sind überbaut.

© Westdörp, Werner Die neue Werkstatt ist hell und geräumig und verfügt über zwölf Hebebühnen. Foto: Westdörp

Dazu gehören der großzügige und freundliche Ausstellungsraum, die Werkstatt, die Sozialräume und das Lager. Zwölf Hebebühnen für Pkw und Nutzfahrzeuge, die auf dem neuestens Stand der Technik sind, bieten den Kfz-Mechatronikern beste Arbeitsbedingungen. Die Dialogannahme ist mit modernster Technik ausgestattet. Außerdem wurde in die Hochvolttechnik und die Elektrotechnik in der Werkstatt investiert. Neu ist das sogenannte „Räderhotel“, in dem 1200 Satz Reifen eingelagert werden können. Die liegen in fünf- bis sechsgeschossigen Hochregallagern. Hinzugekommen ist eine Fahrzeugaufbereitung. Am Neubau waren zu mehr als 90 Prozent Grafschafter Unternehmen beteiligt, was Frank Osseforth wichtig war, damit ein Großteil der Investitionssumme vor Ort bleibt.

© Westdörp, Werner Die Mitarbeiter waren in den letzten Tagen mit dem Umzug beschäftigt. Ab Montag startet der Betrieb des Autohauses Osseforth an der Karl-Braun-Straße. Foto: Westdörp

Für die Wartung der Modelle der zusätzlichen Hersteller hat Frank Osseforth weiteres Personal eingestellt. Die Zahl der Mitarbeiter wurde von 20 auf 33 erhöht. Dabei sei es gelungen, qualifizierte Fachkräfte, unter anderem auch aus NRW, zu finden. Mittelfristig strebt er an, die Zahl der Beschäftigten auf 40 zu erhöhen. Schon vor dem Start mit den neuen Modellen von Peugeot und Opel wurden die Mitarbeiter darauf geschult. Regelmäßige Fortbildungen gehören ohnehin zum Programm.

Am Montag startet der Betrieb in Klausheide offiziell. Für Samstag und Sonntag, 15. und 16. April, ist ein großes Eröffnungswochenende an der Karl-Braun-Straße 3 geplant. An beiden Tagen können sich Interessierte jeweils von 11 bis 17 Uhr die neuen Räumlichkeiten und natürlich die gesamte Modellpalette der vier Hersteller anschauen. Dazu gibt es alle Informationen zu den Fahrzeugen und technische Details. Zusätzlich wird ein Unterhaltungsprogramm für Alt und Jung geboten. So wird ein Bungee Trampoline aufgebaut, der SV Klausheide lädt zum Kicken im Soccer Court ein, die Indoor-Kletterwand ist eine Herausforderung für Sportliche, Kinder können sich schminken lassen. Eine Tombola ist mit attraktiven Preisen bestückt. Essen, Getränke sowie gebrannte Mandeln und Süßwaren gibt es an eigenen Ständen. ef