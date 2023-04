Autohaus Muest: „Ihr Autowunsch wird wahr“

Unser Bestreben ist es täglich, alle unsere Kunden rundum zufriedenzustellen“, sagt Michael Muest, Inhaber des Autohauses Muest. Seit Anfang 2021 ist der Betrieb für den Handel mit Jahres- und Gebrauchtwagen an der Westfalenstraße 7 in Nordhorn ansässig. Von da an ist das Autohaus kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile sind im Unternehmen fünf Personen beschäftigt.

„Unser Ziel ist es, das zu Ihnen passende Fahrzeug zu finden und Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot zu erstellen. Innerhalb von 24 Stunden versuchen wir, jede Probefahrt möglich zu machen“, verspricht Michael Muest.

Vor seinem Schritt in die Selbstständigkeit hat Michael Muest langjährige Erfahrungen in einem Mercedes-Benz Betrieb gesammelt, daher sein Engagement speziell für diese Marke.

Seit Mitte März ist Frank Bouws dienstags und donnerstags in den Nachmittagsstunden im Autohaus Muest tätig. „Meine große Vorliebe liegt bei den Marken BMW. Jaguar und Porsche. Eine 35-jährige Berufserfahrung mit diesen Marken haben mich geprägt“, sagt Frank Bouws.

Selbstverständlich werden auf Wunsch auch die Fahrzeuge anderer Hersteller angeboten „Wir setzen alles daran, jeden Autowunsch zu realisieren“, sagt Michael Muest.