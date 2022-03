Autohaus Krüp: Probe fahren mit den „Roc-Stars“ von VW

Nordhorn Ab sofort stehen der neue T-Roc und das neue T-Roc Cabriolet in den Showrooms der Volkswagen Händler. Ausgestattet mit frischen Design-Akzenten im Exterieur, deutlichen Fortschritten in den Bereichen Bedienung und Vernetzung sowie mit Assistenzsystemen der jüngsten Generation, knüpfen die beiden Crossover-Modelle an die Vorgängergeneration an. Das Interieur präsentiert sich hochwertiger denn je. Die Serienausstattung umfasst LED-Scheinwerfer, das Digital Cockpit, ein 6,5 Zoll großes Infotainment-Display sowie ein neu gestaltetes Multifunktionslenkrad. Der Einstiegspreis für den T-Roc mit 1.0-TSI-Motor beträgt 23.495 Euro. Das T-Roc Cabriolet ist ab 31.850 Euro erhältlich.

Interessierte Kunden können bei der Grafschafter Autozentrale Heinrich Krüp GmbH, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert, die Modelle Probe fahren und sich von den Vorzügen der neuen Modelle überzeugen: Dazu zählt das geschärfte Exterieur-Design, das markanter zum Ausdruck kommt.

Die beiden neuen Modelle bieten serienmäßig und als Sonderausstattung zahlreiche Assistenzsysteme, die zuvor nur in höheren Fahrzeugklassen verfügbar waren.

