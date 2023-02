Autohaus Krüp öffnet Showroom für Schulranzenparty

Die Grafschafter Autozentrale Heinrich Krüp GmbH an der Bentheimer Straße 245 in Nordhorn öffnet am Samstag, 11. Februar, von 11 bis 17 Uhr ihren Showroom für die Messe „Alles für den Schulstart“. Eltern fragen sich vor dem Schulbeginn:“ Welcher Ranzen ist für mein Kind am besten geeignet? Welche Bücher braucht mein Kind?“ Bei der Messe präsentieren sich neben dem Gastgeber der ADAC, Schulenberg Spielwaren & Schulbedarf, der Kreissportbund, Bürowelt van den Hoven, Julia Kuhn, selbstständige Vertriebspartnerin Tupperware, und Fahrradspezialist City-Bike. Sie informieren über ihre Angebote. Rund um den Schulanfang berät Bürowelt van den Hooven. Das Angebot umfasst fast alle Artikel vom Heft, Stift über Füllerberatung oder Etuis. Schulbücher können bestellt werden. Einen Karton zum Verstauen gibt es dazu. Verkehrssicherheitsexperte Edgar Eden referiert im Auftrag des ADAC über Kindersitzsicherheit. Die Firma Schulenberg Spielwaren & Schulbedarf zeigt eine Auswahl der Schulranzen. Der KSB informiert zum Sport allgemein und zeigt, wie kleine Kinder an den Sport herangeführt werden. Den Erlös aus dem Kuchenverkauf spendet das Autohaus Krüp dem Familienhörbuch. Palliativ erkrankte Eltern können im Rahmen dieser Aktion Kindern ihr eigenes Hörbuch erstellen.

Weitere Infos auf www.Grafschafter-autozentrale.de